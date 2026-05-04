Aktuelle Studie:Mental Load: Was Familien erleben
von Louisa Beer
Planen, mitdenken, funktionieren: Vier von fünf Familien in Deutschland fühlen sich einer Studie zufolge mental belastet. Einblicke in den Alltag einer Familie.
Der Tag beginnt für Birgit Schmitt mit einem Plan. Doch der ist schnell wieder verworfen: Heute hat der siebenjährige Sohn Luca Nasenbluten, frisch bezogene Decken müssen gewechselt werden. Die Zeit drängt, gleich geht die Schule los.
Dass der Tag nicht anfängt wie geplant - für Birgit Schmitt und ihre Familie eher Normalfall als Ausnahme. Der Tagesablauf mit zwei Kindern und vielen Terminen chaotisch und anstrengend.
Mental Load: Wenn der Kopf nie Pause hat
So geht es den meisten Familien. Eine aktuellen Studie der R+V Versicherung zeigt: 80 Prozent fühlen sich im Alltag mental belastet.
Mittags dann, nach der Arbeit, mit Luca die Hausaufgaben kontrollieren, dabei den fünfjährigen Marlo ermahnen: "Iss auch das Gemüse" - und gleichzeitig den restlichen Tag durchgehen. Welche Termine stehen heute noch an? Was muss noch eingekauft werden? Müssen wir noch die Waschmaschine anstellen?
Dieses permanente Durchdenken des Tages hat in der Wissenschaft einen Namen: Mental Load, ein ständiger Gedankenstrom. In der Küche von Birgit Schmitt liegt eine lange To-Do-Liste, viel davon ist abgehakt. Trotzdem fragt sie sich jeden Abend:
Laut Studie haben 78 Prozent der Eltern das Gefühl, ständig an alles denken zu müssen.
In mehr als der Hälfte der befragten Familien ist das Management der Familie zwischen den Partnern nicht gleichmäßig verteilt.
Gleichzeitig empfinden fast drei Viertel die Aufteilung der Familienorganisation als eher gerecht oder sehr gerecht. Auch Birgit Schmitt. Ihr Mann sei der Hauptverdiener, sie selbst kümmere sich mehr um Kinder und Haushalt. Am Abend sei "die Batterie dann auch mal leer".
Viele Eltern erkennen Belastung zunächst nicht
Das Gefühl, der Akku oder die Batterie sei leer, ein Gefühl, das viele Eltern kennen, aber oft gar nicht mit ihrer täglichen Belastung in Zusammenhang bringen. Christian Sommerbrodt, Vorsitzender des hessischen Hausärzteverbandes, sagt:
Im Gespräch werde dann oft deutlich, dass hinter den Symptomen eine dauerhafte mentale Überforderung stecke. Viele seien davon überrascht.
Mental Load sei keine eigene Diagnose, sondern ein Prozess, der zu körperlichen und psychischen Beschwerden führen könne.
Kinder spüren den Druck
Die Belastung betrifft dabei aber nicht nur die Eltern, sondern die ganze Familie. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass auch die Kinder gestresst sind. Birgit Schmitt kennt das: Wenn sie an ihre Grenzen kommt, werde der Ton manchmal schärfer. Lange habe sie versucht, alles perfekt zu machen - Haushalt, Kinder, Partnerschaft - und sei daran verzweifelt.
Eine Mutter-Kind-Kur habe ihr dann geholfen, Prioritäten zu setzen. Und zu erkennen, dass es anderen Familien genauso geht.
Viele Eltern wünschen sich mehr Unterstützung im Alltag
Für Christian Sommerbrodt ist klar: Gegen Mental Load gebe es keine einfache Lösung - und erst recht keine Tablette.
Arbeitszeiten, Betreuungssituation und gesellschaftliche Erwartungen würden oft nicht zusammenpassen. Entsprechend groß ist der Wunsch nach Entlastung: 75 Prozent der Eltern wünschen sich mehr staatlich organisierte Aktivitäten im Alltag, 72 Prozent fehlen speziell zugeschnittene Hilfsangebote.
Am Abend werden die zwei Jungs ruhiger. Birgit Schmitts Kopf meistens nicht. Sie denkt schon an morgen. Dann versuche sie sich daran zu erinnern, worum es wirklich gehe:
Sondern an die gemeinsame Zeit.
Mehr zum Thema Elternschaft
Im vierten Jahr in Folge:Zahl der Elterngeld-Bezieher in Deutschland sinkt weitermit Video0:25
Oma und Opa im Ehrenamt:Wunschgroßeltern: Mehr als Kinderbetreuungvon Susanne Seidlmit Video2:57
Bauministerin zur Familienpolitik:Mutterschutz für Selbstständige: Hubertz für schnelle Lösung
Erziehungstrend Gentle Parenting:Was bedürfnisorientierte Erziehung ausmachtvon Franziska Matthiessenmit Video8:30
Mehr zum Thema mentale Gesundheit
Tag gegen Lärm:Lärm als Gefahr für die Gesundheitvon Wiba Keke Wermannmit Video5:25
- Grafiken
Wartezeiten, Bedarfe, Kapazitäten:Psychotherapie: Wie gut ist Deutschland versorgt?von Marie Riesmit Video2:42
Depressionen häufigste Ursache:Kinder immer öfter wegen psychischer Probleme im Krankenhausmit Video2:58
Dank Schule gesund durchs Leben:Wie Schüler ihr Gesundheitsbewusstsein stärkenvon Thomas Bleichmit Video5:14