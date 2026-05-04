Planen, mitdenken, funktionieren: Vier von fünf Familien in Deutschland fühlen sich einer Studie zufolge mental belastet. Einblicke in den Alltag einer Familie.

Eine repräsentative Studie der R+V Versicherung zeigt, dass vier von fünf Familien in Deutschland sich mental belastet fühlen. Arbeit, Familie und Alltag zu meistern, endet oft im Dauerstress. 04.05.2026 | 1:59 min

Der Tag beginnt für Birgit Schmitt mit einem Plan. Doch der ist schnell wieder verworfen: Heute hat der siebenjährige Sohn Luca Nasenbluten, frisch bezogene Decken müssen gewechselt werden. Die Zeit drängt, gleich geht die Schule los.

Dass der Tag nicht anfängt wie geplant - für Birgit Schmitt und ihre Familie eher Normalfall als Ausnahme. Der Tagesablauf mit zwei Kindern und vielen Terminen chaotisch und anstrengend.

Mental Load: Wenn der Kopf nie Pause hat

So geht es den meisten Familien. Eine aktuellen Studie der R+V Versicherung zeigt: 80 Prozent fühlen sich im Alltag mental belastet.

Mittags dann, nach der Arbeit, mit Luca die Hausaufgaben kontrollieren, dabei den fünfjährigen Marlo ermahnen: "Iss auch das Gemüse" - und gleichzeitig den restlichen Tag durchgehen. Welche Termine stehen heute noch an? Was muss noch eingekauft werden? Müssen wir noch die Waschmaschine anstellen?

Beruf, Familie, Haushalt und eigene Bedürfnisse zu vereinen fordert viele junge Eltern heraus. 07.04.2024 | 27:00 min

Dieses permanente Durchdenken des Tages hat in der Wissenschaft einen Namen: Mental Load, ein ständiger Gedankenstrom. In der Küche von Birgit Schmitt liegt eine lange To-Do-Liste, viel davon ist abgehakt. Trotzdem fragt sie sich jeden Abend:

Hätte ich nicht mehr schaffen können? Kann ich mich vielleicht besser organisieren? „ Birgit Schmitt, Mutter

Laut Studie haben 78 Prozent der Eltern das Gefühl, ständig an alles denken zu müssen.

Produktiv durch To-do-Listen: Wie hilfreich ist das Abhaken von Punkten auf einer Liste wirklich? 20.09.2024 | 1:53 min

In mehr als der Hälfte der befragten Familien ist das Management der Familie zwischen den Partnern nicht gleichmäßig verteilt.

Gleichzeitig empfinden fast drei Viertel die Aufteilung der Familienorganisation als eher gerecht oder sehr gerecht. Auch Birgit Schmitt. Ihr Mann sei der Hauptverdiener, sie selbst kümmere sich mehr um Kinder und Haushalt. Am Abend sei "die Batterie dann auch mal leer".

Viele Eltern erkennen Belastung zunächst nicht

Das Gefühl, der Akku oder die Batterie sei leer, ein Gefühl, das viele Eltern kennen, aber oft gar nicht mit ihrer täglichen Belastung in Zusammenhang bringen. Christian Sommerbrodt, Vorsitzender des hessischen Hausärzteverbandes, sagt:

Viele Patienten kommen zu mir erst mal mit dem allgemeinen Gefühl, erschöpft zu sein [...] und vermuten eher ein Problem an der Schilddrüse, am Zucker, an bestimmten Vitaminen. „ Christian Sommerbrodt, Vorsitzender hessischer Hausärzteverband

Zwei Drittel der Erwachsenen in Deutschland fühlen sich häufig oder manchmal gestresst, so eine aktuelle Umfrage. 26.11.2025 | 1:31 min

Im Gespräch werde dann oft deutlich, dass hinter den Symptomen eine dauerhafte mentale Überforderung stecke. Viele seien davon überrascht.

Es gibt auch einzelne Menschen, die sagen, das ist doch mein normales Programm, das muss ich leisten. „ Christian Sommerbrodt, Vorsitzender hessischer Hausärzteverband

Mental Load sei keine eigene Diagnose, sondern ein Prozess, der zu körperlichen und psychischen Beschwerden führen könne.

Nach einer Geburt treffen Mütter auf neue Herausforderungen. Mütterpflegerinnen können hier unterstützen: Sie helfen im Alltag und sind für ihr psychisches Wohlbefinden zuständig. 09.10.2025 | 3:10 min

Kinder spüren den Druck

Die Belastung betrifft dabei aber nicht nur die Eltern, sondern die ganze Familie. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass auch die Kinder gestresst sind. Birgit Schmitt kennt das: Wenn sie an ihre Grenzen kommt, werde der Ton manchmal schärfer. Lange habe sie versucht, alles perfekt zu machen - Haushalt, Kinder, Partnerschaft - und sei daran verzweifelt.

Ich dachte am Anfang immer, ich wäre allein mit meinen Problemen. Bei allen anderen läuft es perfekt, nur bei uns läuft es irgendwie drunter und drüber. „ Birgit Schmitt, Mutter

Eine Mutter-Kind-Kur habe ihr dann geholfen, Prioritäten zu setzen. Und zu erkennen, dass es anderen Familien genauso geht.

Wenn Eltern psychisch krank sind, leidet die ganze Familie. Für Kinder kann das schwere Folgen haben. Wie Lena Albers ihre Tochter davor bewahren möchte. 20.02.2025 | 5:21 min

Viele Eltern wünschen sich mehr Unterstützung im Alltag

Für Christian Sommerbrodt ist klar: Gegen Mental Load gebe es keine einfache Lösung - und erst recht keine Tablette.

Wir reden hier von einem strukturellen Problem, nicht von einem individuellen. „ Christian Sommerbrodt, Vorsitzender hessischer Hausärzteverband

Arbeitszeiten, Betreuungssituation und gesellschaftliche Erwartungen würden oft nicht zusammenpassen. Entsprechend groß ist der Wunsch nach Entlastung: 75 Prozent der Eltern wünschen sich mehr staatlich organisierte Aktivitäten im Alltag, 72 Prozent fehlen speziell zugeschnittene Hilfsangebote.

Wie schneidet Deutschland bei Elternzeit, Teilzeit, Kinderbetreuung und Familienfreundlichkeit ab? Prof. Katharina Spieß, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, im Gespräch. 28.08.2025 | 5:13 min

Am Abend werden die zwei Jungs ruhiger. Birgit Schmitts Kopf meistens nicht. Sie denkt schon an morgen. Dann versuche sie sich daran zu erinnern, worum es wirklich gehe:

Die Kinder werden sich irgendwann nicht daran erinnern, dass alles immer picobello war. „ Birgit Schmitt, Mutter

Sondern an die gemeinsame Zeit.