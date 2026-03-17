Eine Schwangerschaft dürfe nicht zum wirtschaftlichen Risiko werden, sagt Bundesbauministerin Hubertz. Sie fordert Mutterschutz für Selbstständige - und setzt auf rasche Umsetzung.

Eine Schwangerschaft dürfe für selbstständige Frauen nicht zum wirtschaftlichen Risiko werden, sagt Verena Hubertz. Quelle: dpa

Selbstständige Frauen sollten Anspruch auf gesetzlichen Mutterschutz bekommen - Bundesbauministerin Verena Hubertz fordert dafür eine rasche Lösung. "Wir brauchen mehr Unternehmerinnen im Land, wir brauchen Frauen, die Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft voranbringen", sagte sie der "Rheinpfalz".

Es ist doch absurd, dass wir ausgerechnet bei diesen Frauen zulassen, dass eine Schwangerschaft zum wirtschaftlichen Risiko wird. „ Verena Hubertz (SPD), Bundesbauministerin

Die SPD-Politikerin aus Rheinland-Pfalz mahnte: "Es braucht den Mutterschutz für Selbstständige. Wir müssen hier schnell eine Lösung finden."

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Schwarz-rote Koalition will Modelle prüfen

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgehalten, "zeitnah umlagefinanzierte und andere geeignete Finanzierungsmodelle" prüfen zu wollen, um auch selbstständigen Müttern künftig die vollen Mutterschutzleistungen zu ermöglichen.

Das Mutterschutzgesetz gilt bislang nur für Arbeitnehmerinnen, Auszubildende und Studentinnen. Selbstständige können sich dagegen lediglich freiwillig absichern, um in den sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen danach Ersatz für den Verdienstausfall zu erhalten - etwa über eine private Krankenversicherung oder die freiwillige Absicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Kita-Krise, fehlende Vereinbarkeit von Job und Familie: Eva Schulz fragt, was Deutschlands Familien stresst – und wo die Politik versagt. 28.08.2025 | 44:38 min

Hubertz kehrt nach Pause zurück

Hubertz hatte im Januar einen Sohn zur Welt gebracht und im Amt pausiert. Nun steigt sie wieder ein. "Die letzten Wochen waren sehr besonders. Voller Glück, voller Staunen, aber auch schlafloser Nächte. Jetzt freue mich, wieder voll einzusteigen", sagte die 38-Jährige.

Quelle: dpa