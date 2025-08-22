Verena Hubertz erwartet Baby - was das für ihr Ministeramt heißt

Baby-News bei Bundesbauministerin Verena Hubertz: Im Januar erwartet sie ihr erstes Kind. Bekannte Politikerinnen und Politiker gratulieren der SPD-Ministerin.

Hubertz will ab Dezember in Mutterschutz gehen (Archivfoto). Quelle: dpa

Bundesbauministerin Verena Hubertz ist schwanger. Das hat die SPD-Politikerin bei Instagram bekanntgegeben. Das Foto zeigt sie in den Armen ihres Partners. Hubertz schreibt: "In großer Vorfreude: Wir bekommen ein Baby!"

Den Post kommentierten viele Spitzenpolitiker und beglückwünschten das Paar. "So schön! Herzlichen Glückwunsch", schrieb etwa der SPD-Chef Lars Klingbeil. "Ich freue mich sehr für euch!", schrieb der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) gratulierte.

Wer als Ministerin ein Baby bekam Vor Hubertz bekamen nur zwei deutsche Ministerinnen auf Bundesebene während ihrer Amtszeit ein Kind: Die frühere Familienministerin Kristina Schröder (CDU) im Jahr 2011 und Manuela Schwesig (SPD) im Jahr 2016 - auch sie war Familienministerin. Beide ließen sich für eine kurze Auszeit vertreten und kehrten nach der Geburt in ihr Amt zurück.

Hubertz erwartet ihr Kind im Januar

Laut dem "Trierischen Volksfreund" erwartet die Ministerin im Januar ihr erstes Kind. "Mein Partner und ich sind überglücklich", sagte die 37-Jährige der Zeitung - ohne allerdings den Namen des Vaters zu nennen. Von Dezember bis Anfang März will die Ministerin eine berufliche Auszeit nehmen.

Ich werde während der Zeit des Mutterschutzes pausieren, Elternzeit nimmt mein Partner. „ Verena Hubertz (SPD), Bundesbauministerin

Hubertz möchte nach Mutterschutz zurück ins Regierungsamt

Die im rheinland-pfälzischen Trier geborene Sozialdemokratin war erst Anfang Mai als Ministerin vereidigt worden. Im März möchte sie nach eigenen Worten wieder in ihr Regierungsamt zurückkehren: "Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium."