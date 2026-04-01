Kinder: Psychische Probleme häufigster Grund für Klinikaufenthalt

Depressionen häufigste Ursache:Kinder immer öfter wegen psychischer Probleme im Krankenhaus
Psychische Erkrankungen waren 2024 der häufigste Grund für Klinkkaufenthalte von Kindern und Jugendlichen - mehr als in Jahren zuvor. Ursache waren besonders häufig Depressionen.
Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen waren 2024 die häufigste Ursache für stationäre Behandlungen von Kindern und Jugendlichen. Fast ein Fünftel (18,9 Prozent) aller stationär im Krankenhaus behandelter Patientinnen und Patienten zwischen 10 und 19 Jahren sei dort wegen einer solchen Erkrankung gewesen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das waren demnach rund 116.300 Menschen.
Im Vergleich zu 2023 stieg die Zahl der aufgrund psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen im Krankenhaus behandelten jungen Menschen demnach um 3,4 Prozent.
Im 20-Jahres-Vergleich habe die Zahl der Behandlungen wegen psychischer Erkrankungen in fast allen Altersgruppen zugenommen, am stärksten jedoch bei den 10- bis 19-Jährigen. 2024 waren laut Statistischem Bundesamt 36,5 Prozent mehr psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche in stationärer Behandlung als 2004.
Depressionen weit verbreitet - auch bei Erwachsenen
Psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche würden am häufigsten wegen Depressionen im Krankenhaus behandelt. 2024 waren das demnach rund 33.900 der 10- bis 19-Jährigen. Bei etwa 11.700 Heranwachsenden waren Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen Grund für die Behandlung. Auch alkoholbedingte Erkrankungen wie etwa Abhängigkeits- und Entzugssyndrome und Essstörungen zählen in die Behandlungsstatistik ein.
Zum Vergleich: Unter Patientinnen und -patienten aller Altersgruppen machte die Diagnose Depression knapp 261.600 knapp ein Viertel aller Krankenhausaufenthalte aus psychischen Gründen aus.
Auf Alkoholmissbrauch waren 21,7 Prozent oder knapp 229.900 Krankenhausaufenthalte zurückzuführen. Die dritthäufigste Diagnose mit 7,6 Prozent war mit rund 80.500 Behandlungsfällen Schizophrenie.
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