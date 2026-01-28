Oma und Opa im Ehrenamt:Wunschgroßeltern: Mehr als Kinderbetreuung
von Susanne Seidl
Oma und Opa nicht in der Nähe - für viele Familien mit Kindern inzwischen Alltag. Wunschgroßeltern-Projekte schaffen Alternativen. Welche Vorteile das für alle Generationen bringt.
Ob Kita-Abholung, Spiel, Sport oder Lernen - der Nachwuchs will durchgehend betreut und beschäftigt werden. Wer das Glück der eigenen Eltern in der Nähe hat, kann solche Aufgaben oft vertrauensvoll an die ältere Generation abgeben. Doch viele Familien sind längst aus der Heimatregion weggezogen. Nicht immer muss das ein Aufwachsen ohne Oma und Opa in der Nähe bedeuten.
Projekte, wie zum Beispiel jenes in Schwerin, bieten Alternativen: Seit 17 Jahren schafft das Schweriner Seniorenbüro Möglichkeiten, dass Wunschgroßeltern auf Wunschenkel treffen können. "Es geht darum, die Generationen zusammen zu bringen", sagt Martina Etzrodt vom Seniorenbüro Schwerin, die das Projekt zusammen mit Margrit Hadler-Eggert leitet.
Es soll ein Austausch sein, von dem beide Seiten profitieren.
Großelterndienst mit Führungszeugnis und Haftpflichtversicherung
"Wir haben viele interessierte Familien, die sich bei uns melden", sagt Martina Etzrodt vom Seniorenbüro. "Deswegen suchen wir verstärkt Senior*innen, die es sich vorstellen können, Wunschgroßeltern zu werden." Karin Wichmann und ihr Lebenspartner Michael Balkenhol zum Beispiel sind als Wunschgroßeltern aktiv.
Wer Interesse hat, stellt sich im Seniorenbüro vor und gibt an, in welchem Alter die Wunschenkel etwa sein sollten, ob es Erfahrung mit kleineren Kindern gibt und wie oft Kinder betreut werden können. Ein polizeiliches Führungszeugnis ist erforderlich. Eine Haftpflichtversicherung wird für beide Seiten empfohlen.
Keine Vermittlungsgebühr und ehrenamtliche Arbeit
Sind sich Familie und Wunschgroßeltern beim ersten Treffen im Seniorenbüro sympathisch, folgt eine Probephase von vier bis sechs Wochen. Danach entscheiden beide Seiten, ob sie zusammenbleiben wollen. Stimmt die Chemie doch nicht, sucht das Seniorenbüro weiter.
Eine Vermittlungsgebühr gibt es nicht, und auch der Job der Wunschgroßeltern ist rein ehrenamtlich. Im besten Fall ist es wie in verwandten Familien auch, ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Ob jung oder alt: Positive Auswirkungen auf seelische Gesundheit
Das Miteinander zwischen den jungen Familien und Senioren ist auch für die seelische Gesundheit wichtig. "Es hilft gegen Einsamkeit und Depressionen, unter denen viele Senioren heute leiden", sagt Eva-Lotta Brakemeier vom Lehrstuhl Psychologie und Psychotherapie an der Uni Greifswald.
Junge Eltern werden durch die ältere Generation bei der Bewältigung von Beruf und Familie entlastet. Ein Faktor, der vor allem den Kindern zugutekommt, erklärt die Psychologin: "Die Kinder gewinnen, im besten Fall, weitere liebevolle und zugewandte Menschen, die sich um sie kümmern."
Großelterndienst wird in vielen Kommunen angeboten
Das Projekt Wunschgroßeltern aus Schwerin ist bei Weitem nicht das einzige in Deutschland. Ob Berlin, Braunschweig oder das Berchtesgadener Land - im ganzen Bundesgebiet finden Interessierte Angebote zu Großelterndiensten.
Wunschoma oder Wunschopa kann grundsätzlich erstmal jede*r werden, geistige wie körperliche Fitness und die menschliche Offenheit vorausgesetzt. So kann man Erfüllung und Abwechslung finden - und von dem Gefühl profitieren, gebraucht zu werden.
Susanne Seidl ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern.
Bei Unfällen und Schäden:Richtig versichert im Ehrenamt
Dieser Artikel wurde erstmals am 3. Februar 2024 veröffentlicht und am 28. Januar 2026 aktualisiert.
Mehr zum Thema Kinder und Familie
Kindertagesstätten im Notbetrieb:Kita geschlossen: Welche Rechte Eltern habenvon Leon Friedmit Video3:15
Für einen guten Start ins Familienleben:Wie "Frühe Hilfen" junge Eltern unterstützen könnenvon Corinna Wirthmit Video3:10
Tipps für Eltern und ihre Kinder:Indoor-Spielplatz: So wird Spielen sicherervon Helena Schwarmit Video1:51
Verlassene Eltern:Kontaktabbruch: Wenn Kinder sich abwendenvon Saskia Schüringmit Video4:25
Weitere Ratgeber-Themen
- FAQ
Der analoge Fußabdruck unserer Vorfahren:Wie man die NS-Vergangenheit der eigenen Familie erforschtvon Jelle Siemermit Video33:16
Steuerfreier Hinzuverdienst zur Rente:Aktivrente: Für wen sie sich lohnt und welche Regeln geltenvon Thilo Hopertmit Video2:05
Staubsauger und Saugroboter reinigen:Mit gut gepflegten Geräten bessere Saugleistung erzielenvon Marius Schwarzenbergmit Video5:51
"Mogelpackung des Jahres":Ärger über versteckte Preiserhöhung bei Milkavon Joanne Gruhlichmit Video4:32