Ehrenamt ist in Deutschland tief verwurzelt und zeigt sich in vielen Formen: kontinuierlich oder punktuell, im Heimatdorf oder auch mit besonderer Qualifikation. Drei Beispiele.

Freiwillig arbeiten im Sinne des Gemeinwohls: Tim, Katrin und Matthias zeigen, wie vielfältig Ehrenamt sein kann - und welche Bedeutung ihr Einsatz für die Gesellschaft hat. 02.12.2025 | 28:35 min

Gerade einmal 20 Jahre alt - und doch trägt Tim große Verantwortung. Als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister seines Heimatdorfs Eckenroth in Rheinland-Pfalz steht er an der Spitze einer Gemeinde mit gut 200 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ohne Büro, ohne Verwaltungsapparat - aber mit Herzblut, Einsatz und einer klaren Haltung: "Wenn wir jungen Menschen uns nicht kümmern, wer dann?" Nebenbei studiert Tim Sport- und Bewegungstherapie im dualen System.

Eine wachsende Zahl an Menschen engagiert sich ehrenamtlich. In Berlin würdigt der Bundespräsident etwa 4.000 Ehrenamtliche für ihren Einsatz. 12.09.2025 | 1:07 min

Für ihn ist das Ehrenamt kein Nebenbei, sondern gelebte Verantwortung. Der Jüngste im Gemeinderat, der Jüngste in der Verbandsgemeinde, der jüngste Bürgermeister Deutschlands - mittendrin in all den kleinen und großen Entscheidungen: von Straßensanierungen über die Dorfgemeinschaft bis hin zu den Haushaltsnöten des kleinen Ortes.

Tim nimmt für sein Bürgermeisteramt lange Tage in Kauf: Neben seinem Studium arbeitet er noch in einem Fitnessstudio. Für die Zukunft hofft Tim, dass sich die finanzielle Ausstattung von Eckenroth verbessert. Möglicherweise gibt es ja Geld aus dem Sondervermögen.

Etwa 27 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich - einer von ihnen ist Tim Sieper. Mit gerade einmal 20 Jahren ist er der Ortsbürgermeister von Eckenroth. 04.12.2025 | 1:30 min

Nicht jedes Ehrenamt ein Leben lang

Zwei Kinder im Grundschulalter, ein fordernder Job als Projektmanagerin bei einem Pharmaunternehmen: Katrins Alltag ist voll. Und doch engagiert sie sich. Punktuell, projektbezogen und ehrenamtlich. Katrin lebt mit ihrer Familie in Frankfurt-Preungesheim.

Ob in Vereinen, Hilfsorganisationen oder religiösen Gemeinden: Ehrenamtliches Engagement hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Jan Holze erklärt, wo man sich sinnvoll engagieren kann. 05.12.2025 | 6:23 min

Wenn sie Plakate klebt oder Fähnchen für das Aktionsbündnis Kidical Mass vorbereitet, dann tut sie das, weil sie überzeugt ist: Fahrradfahren muss für Kinder sicherer werden. Gemeinsam mit einem kleinen Team organisiert sie Fahrraddemos für mehr Sichtbarkeit und bessere Radwege.

Dabei ist ihr Einsatz kein Lebensprojekt. "Mal schauen, wie lange noch", sagt sie. Doch jetzt, in dieser Phase ihres Lebens, ist der ehrenamtliche Einsatz wichtig. Für die Sicherheit ihrer beiden Söhne auf den Straßen von Frankfurt und weil es Freude macht, sich gemeinsam mit anderen für eine gute Sache einzusetzen.

Zwei junge Männer, nonstop im Einsatz. Fußballplatz, Pfadfinderzelt, Jugendhilfe. Kein Schlaf und viel Verantwortung. Doch was passiert, wenn man an sich selbst zuletzt denkt? 30.11.2025 | 27:13 min

Seenotrettung: Ehrenamt mit besonderer Qualifikation

Matthias ist Schulleiter, Familienvater und ehrenamtlicher Vormann auf einem Seenotrettungsboot am Eider-Sperrwerk. An der Nordseeküste im Kreis Dithmarschen engagiert er sich bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - ein Ehrenamt der besonderen Art: hoch qualifiziert, technisch anspruchsvoll, mit viel Verantwortung. Denn Seenotrettung muss man lernen.

Alle ehrenamtlichen Seenotretter durchlaufen genau die gleiche Ausbildung wie die hauptamtlichen Kollegen, die auf den großen Rettungskreuzern rund um die Uhr Bereitschaftsdienst haben. 2.000 Einsätze auf Nord- und Ostsee gibt es jedes Jahr. Für Matthias und seine Crew tritt durchschnittlich einmal im Monat der Ernstfall ein.

Nele, 23, und Christopher, 23, möchten sich engagieren. Sie probieren jeweils zwei Ehrenämter aus - auf der Suche nach der passenden Stelle. Welches Ehrenamt kann sie überzeugen? 07.12.2025 | 27:30 min

Matthias kommt aus einer alten Seefahrerfamilie. Heute leitet er die Gemeinschaftsschule Heide-Ost und lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Dithmarschen. Und doch fährt er jetzt wieder zur See - freiwillig und aus Überzeugung.

Und häufig auch mit seiner 16-jährigen Tochter Smilla. Sie lässt sich gerade zur Seenotretterin ausbilden. Neben der Schule, dem Nebenjob im Teeladen und dem Volleyballtraining. Weil es ihr wichtig ist, sich für andere einzusetzen, und weil sie es liebt, mit ihrem Vater und den anderen raus aufs Wasser zu fahren.

Vanessa Holdysz ist eine von rund 37 Millionen Deutschen, die sich freiwillig engagieren. Für ihr Engagement in der Ukraine-Hilfe wurde sie mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. 01.12.2025 | 1:30 min