"Dooring"-Unfälle: Regierung will Radfahrer besser schützen

Plötzlich aufgehende Autotüren gefährden Radfahrer: "Dooring" führt immer wieder zu schweren Unfällen. Die Bundesregierung will deshalb Warnsysteme in Autos zur Pflicht machen.

Die Regierung will Türwarnsysteme verpflichtend machen, um "Dooring"-Unfälle zu verhindern. Plötzlich geöffnete Autotüren sind für Radfahrer eine große Gefahr. 04.12.2025 | 0:21 min

Radfahrer sollen künftig besser vor schweren Unfällen durch plötzlich geöffnete Autotüren geschützt werden. Die Bundesregierung plant, Türwarnsysteme in Fahrzeugen verpflichtend vorzuschreiben, um sogenannte "Dooring"-Unfälle zu verhindern, wie die "Rheinische Post" berichtete.

Pflicht zu Assistenzsystemen geplant

"Die Bundesregierung bearbeitet dieses Thema mit hoher Priorität", sagte eine Sprecherin von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) der Zeitung. Radfahrer, "die dicht an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren", seien besonders gefährdet. Um solche Unfälle zu vermeiden, plane die Bundesregierung "die verpflichtende Einführung von Assistenzsystemen wie der Türöffnungswarnung".

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) begrüßte den Plan. Seit Jahren fordere man, "dass die Ausstattung bei Kraftfahrzeugen mit einem Türöffnungswarnsystem und mit automatischem Stoppsystem zur Pflicht wird", sagte die politische Geschäftsführerin Caroline Lodemann der Zeitung.

Trotz Verbesserungen fühlen sich über zwei Drittel der Radfahrer in deutschen Großstädten unsicher. Engstellen und dichtes Überholen sorgen weiterhin für Sorgen im Straßenverkehr. 17.06.2025 | 3:54 min

"Dooring"-Unfälle führen häufig zu schweren Verletzungen, etwa wenn ein Radfahrer ausweicht und mit einem anderen Fahrzeug zusammenprallt. Allerdings gibt es laut ADFC keine separate polizeiliche Erfassung solcher Vorfälle - daher fehlten belastbaren Zahlen zu deren Häufigkeit.

"Dooring"-Unfall von Schauspielerin sorgte für Aufsehen

Vor wenigen Wochen hatte der Fall der "Traumschiff"-Schauspielerin Wanda Perdelwitz für Aufsehen gesorgt, die nach einem "Dooring"-Unfall starb.

Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist an den Folgen eines schweren Fahrradunfalls gestorben. Dabei ist ein solcher "Dooring"-Unfall mit einem stehenden Fahrzeug keine Seltenheit. 10.10.2025 | 2:23 min

Ein 28-jähriger Beifahrer hatte den Ermittlungen zufolge am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum die Tür eines haltenden Transporters von innen geöffnet - mutmaßlich ohne auf den Radverkehr zu achten. Die 41-Jährige sei dabei mit ihrem Fahrrad gegen die Tür geprallt und schwer verletzt worden. Perdelwitz starb später im Krankenhaus.

Quelle: dpa, AFP