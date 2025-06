"Fahrradklima-Test": Viele Radfahrer fühlen sich unsicher

Die Bedingungen zum Radfahren haben sich laut einem Stimmungsbild in mehreren deutschen Großstädten verbessert - beim Sicherheitsgefühl gibt es aber generell noch viele Sorgen. Zu schmale oder zugeparkte Radwege werden weiterhin am schlechtesten bewertet, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) nach seinem neuen "Fahrradklima-Test" mitteilte. Ein häufiger kritischer Punkt ist demnach auch, dass Autos zu dicht überholen.

Das müsse sich ändern. An Hauptachsen und Landstraßen brauche der Radverkehr eine eigene, separate Führung, die in ein zusammenhängendes Wegenetz eingebunden sei. In dem Stimmungsbild gaben demnach rund 70 Prozent an, dass man sich bei ihnen vor Ort auf dem Rad tendenziell eher "gefährdet" als "sicher" fühlt.

Fahrradfreundlichere Großstädte

Frankfurt schneidet am besten ab

Am besten schnitt in dieser Kategorie Frankfurt am Main ab, das auf einer Skala von 1 bis 6 in Anlehnung an die Schulnoten die Bewertung 3,49 erhielt. Unter den Städten von 200.000 bis 500.000 Einwohnern bekam Münster die beste Bewertung mit 2,97. Bei Städten mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern war es Erlangen mit der Note 3,13.