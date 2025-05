Konstanze Schumann, die Chefin der Tafel in Plauen, ist gewohnt, Probleme pragmatisch anzugehen. Sie kann so schnell nichts aus der Fassung bringen. Nach einem Schreiben des sächsischen Sozialministeriums ist sie allerdings in Sorge, dass sie ehrenamtliche Helfer in Plauen und Umgebung verlieren könnte.