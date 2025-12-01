Vanessa Holdysz unter Ausgezeichneten:"Sie verändern die Welt": Steinmeier würdigt Ehrenamtler
von Emma Klattenhoff
Bundespräsident Steinmeier hat 20 Menschen für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet - unter ihnen: Vanessa Holdysz aus Husum.
In einer Lagerhalle stapeln sich ausrangierte Krankenhausbetten, Feuerwehrausrüstung, Gehhilfen und Verbandsmaterial. Dinge, die in Deutschland ausgedient haben, jedoch weiterhin voll funktionstüchtig sind. Bald ihr Ziel: Lwiw in der Ukraine, von wo aus sie weiter nach Charkiw und Odessa verteilt werden.
Organisiert werden diese Transporte von Vanessa Holdysz. Die 39-Jährige ist stellvertretende Geschäftsführerin der Organisation "Freunde helfen! Konvoi" - und zwar ehrenamtlich. Eigentlich arbeitet sie als Erzieherin. Seit Beginn des Krieges koordinierte sie dennoch 597 LKW-Fahrten in die Ukraine, teils inklusive der Überführung von Kranken- und Feuerwehrwagen.
Bundesverdienstorden für Vanessa Holdysz
Für dieses Engagement erhält sie nun den Bundesverdienstorden - gemeinsam mit 19 anderen Frauen und Männern, die sich unter anderem für das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen einsetzen, zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte beitragen oder die Lebensbedingungen im Globalen Süden verbessern.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte die Ausgezeichneten mit deutlichen Worten: "Sie lassen mit Ihrem Engagement das Herz dieser aktiven Gesellschaft schlagen. Sie verändern die Welt jeden Tag ganz konkret, indem Sie handeln."
27 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich
2024 setzten sich deutschlandweit 27 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl ein - in Sport- oder Kulturvereinen, in der Nachbarschaft oder der freiwilligen Feuerwehr. Auch für Vanessa Holdysz ist diese Form des Anpackens ein Grundstein der Gesellschaft:
"Sich füreinander einzusetzen, ich finde, das zeichnet den Menschen aus, dass wir uns um einander kümmern, dass wir eintreten für die, die nicht für sich selbst eintreten können", so Holdysz.
Millionen-Hilfe für die Menschen in der Ukraine
Elf Mal ist Holdysz seit Kriegsbeginn selbst in die Ukraine gereist. Sie hat Stromausfälle erlebt, Nächte mit Luftalarm verbracht, Menschen getroffen, die plötzlich alles verloren haben. "Jetzt ist nichts mehr selbstverständlich. Das heißt, wenn man auf den Schalter drückt und Strom kommt, ist es nicht selbstverständlich. Dass man nachts durchschlafen kann ohne Luftalarm, ist ein großes Geschenk", sagt sie.
Unter ihrer Mitwirkung konnte der "Freunde helfen! Konvoi" inzwischen 5,4 Millionen Euro an Hilfen in die Ukraine bringen. Ende Januar 2026 will sie erneut mitfahren - trotz Gefahr, trotz Erschöpfung: "Für mich ist zu helfen selbstverständlich. Ich wurde so erzogen, bin so aufgewachsen und für mich ist es genauso natürlich wie atmen, wie essen."
Ein Marathon, kein Sprint
Holdysz freut sich über die hohe Auszeichnung ihres Engagements. Doch sie nimmt diese Ehrung keineswegs für sich allein an: "Dieser Orden gilt allen Menschen, die sich sozial engagieren - beispielsweise in der Ukraine -, die immer noch aushalten und auch unsere Werte von Freiheit verteidigen."
Für sie ist klar, dass auch mit einem möglichen Frieden in der Ukraine ihre Arbeit noch lange nicht getan ist.
So setzt der "Freunde helfen! Konvoi" seinen Weg fort - getragen von Menschen, die nicht müde werden, anzupacken.
Emma Klattenhoff berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein.
Mehr zu Ehrenamt und Engagement
Technisches Hilfswerk :Was das THW seit 75 Jahren leistetvon Ina Baltesmit Video8:56
Tafel in Sachsen schlägt Alarm:Kritik an Abschlagszahlungen für Ehrenamtlervon Anja Charletmit Video1:52
- FAQ
Bundestagswahl 2025:Was Wahlhelfer machen - und wie man es wirdvon Kai Witvrouwenmit Video1:36
Freiwilligendienst im FSJ, FÖJ oder BFD:Wie man sich im Freiwilligendienst engagieren kannvon Bonnie Krusemit Video1:47