Bundespräsident Steinmeier hat 20 Menschen für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet - unter ihnen: Vanessa Holdysz aus Husum.

Vanessa Holdysz ist eine von rund 37 Millionen Deutschen, die sich freiwillig engagieren. Für ihr Engagement in der Ukraine-Hilfe wurde sie mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. 01.12.2025 | 1:30 min

In einer Lagerhalle stapeln sich ausrangierte Krankenhausbetten, Feuerwehrausrüstung, Gehhilfen und Verbandsmaterial. Dinge, die in Deutschland ausgedient haben, jedoch weiterhin voll funktionstüchtig sind. Bald ihr Ziel: Lwiw in der Ukraine, von wo aus sie weiter nach Charkiw und Odessa verteilt werden.

Organisiert werden diese Transporte von Vanessa Holdysz. Die 39-Jährige ist stellvertretende Geschäftsführerin der Organisation "Freunde helfen! Konvoi" - und zwar ehrenamtlich. Eigentlich arbeitet sie als Erzieherin. Seit Beginn des Krieges koordinierte sie dennoch 597 LKW-Fahrten in die Ukraine, teils inklusive der Überführung von Kranken- und Feuerwehrwagen.

Bundesverdienstorden für Vanessa Holdysz

Für dieses Engagement erhält sie nun den Bundesverdienstorden - gemeinsam mit 19 anderen Frauen und Männern, die sich unter anderem für das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen einsetzen, zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte beitragen oder die Lebensbedingungen im Globalen Süden verbessern.

Beruf, Familie und Ehrenamt: Noomi Hilsemer aus Schöneiche bei Berlin schafft den Spagat. Neben Job und Muttersein engagiert sie sich in mehreren sozialen Projekten. Stephanie Gargosch stellt unseren mima-Menschen vor. 25.09.2025 | 3:30 min

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte die Ausgezeichneten mit deutlichen Worten: "Sie lassen mit Ihrem Engagement das Herz dieser aktiven Gesellschaft schlagen. Sie verändern die Welt jeden Tag ganz konkret, indem Sie handeln."

Indem Sie da sind, indem Sie offen bleiben - für andere, fürs Gegenüber, fürs Miteinander. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

27 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich

2024 setzten sich deutschlandweit 27 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl ein - in Sport- oder Kulturvereinen, in der Nachbarschaft oder der freiwilligen Feuerwehr. Auch für Vanessa Holdysz ist diese Form des Anpackens ein Grundstein der Gesellschaft:

Das Ehrenamt ist unerlässlich. „ Vanessa Holdysz, Trägerin des Bundesverdienstordens

"Sich füreinander einzusetzen, ich finde, das zeichnet den Menschen aus, dass wir uns um einander kümmern, dass wir eintreten für die, die nicht für sich selbst eintreten können", so Holdysz.

Immer mehr Menschen setzen sich freiwillig für andere ein. In Berlin würdigte der Bundespräsident im September rund 4.000 Ehrenamtliche für ihr besonderes Engagement. 12.09.2025 | 1:30 min

Millionen-Hilfe für die Menschen in der Ukraine

Elf Mal ist Holdysz seit Kriegsbeginn selbst in die Ukraine gereist. Sie hat Stromausfälle erlebt, Nächte mit Luftalarm verbracht, Menschen getroffen, die plötzlich alles verloren haben. "Jetzt ist nichts mehr selbstverständlich. Das heißt, wenn man auf den Schalter drückt und Strom kommt, ist es nicht selbstverständlich. Dass man nachts durchschlafen kann ohne Luftalarm, ist ein großes Geschenk", sagt sie.

Man wird sich noch viel mehr seiner eigenen dankbaren Situation bewusst. „ Vanessa Holdysz, Erzieherin

Unter ihrer Mitwirkung konnte der "Freunde helfen! Konvoi" inzwischen 5,4 Millionen Euro an Hilfen in die Ukraine bringen. Ende Januar 2026 will sie erneut mitfahren - trotz Gefahr, trotz Erschöpfung: "Für mich ist zu helfen selbstverständlich. Ich wurde so erzogen, bin so aufgewachsen und für mich ist es genauso natürlich wie atmen, wie essen."

Seit mehr als drei Jahren beherrschen russische Angriffe den Alltag von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine. Ein Unesco-Projekt schafft für einige eine Auszeit vom Krieg. 28.09.2025 | 1:42 min

Ein Marathon, kein Sprint

Holdysz freut sich über die hohe Auszeichnung ihres Engagements. Doch sie nimmt diese Ehrung keineswegs für sich allein an: "Dieser Orden gilt allen Menschen, die sich sozial engagieren - beispielsweise in der Ukraine -, die immer noch aushalten und auch unsere Werte von Freiheit verteidigen."

Für sie ist klar, dass auch mit einem möglichen Frieden in der Ukraine ihre Arbeit noch lange nicht getan ist.

Uns ist vollkommen bewusst gewesen, als wir gesagt haben, wir helfen, wir zeigen uns solidarisch, dass es ein Marathon wird. Den werden wir laufen, egal wie lange er dauert. „ Vanessa Holdysz, Erzieherin

So setzt der "Freunde helfen! Konvoi" seinen Weg fort - getragen von Menschen, die nicht müde werden, anzupacken.

Emma Klattenhoff berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein.