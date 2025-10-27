Freiwilligendienst im FSJ, FÖJ oder BFD:Wie man sich im Freiwilligendienst engagieren kann
von Bonnie Kruse
Wer 2026 einen Freiwilligendienst leisten will, sollte sich ab November für FSJ, FÖJ oder BFD bewerben. Regeln, Vorteile und Einsatzorte für den freiwilligen Dienst im Überblick.
Tierheim, Kindergarten oder Unterstützung für Geflüchtete - hier können sich Freiwillige auch 2026 wieder engagieren. Wer im nächsten August starten will, sollte sich jetzt informieren: Bei einigen Diensten beginnt die Bewerbungsphase im November. Peter Schloßmacher vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) erklärt, wie Freiwilligendienste funktionieren.
Freiwilligendienst 2026: Welche Formen es gibt
Für alle Formen des Freiwilligendienstes gilt: Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein, so Schloßmacher.
Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) findet in sozialen Einrichtungen, Kindergärten, Krankenhäusern oder der Jugendarbeit statt und dauert sechs bis 18 Monate.
Das Freiwillige Ökologisches Jahr (FÖJ) ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr und kann bei Umweltverbänden, auf Bauernhöfen oder in Tierheimen absolviert werden. Dauer: sechs bis zwölf Monate.
Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) findet das Engagement in sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereichen statt, außerdem im Sport, Zivil- und Katastrophenschutz oder der Integration. Der BFD dauert in der Regel sechs bis 18 Monate, in Ausnahmen auch 24 Monate.
- FSJ in Kultur oder Sport
- Ökologischer Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD)
- internationale Programme wie das "Weltwärts-Programm"
- Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)
Taschengeld, Versicherung und Co.: Das gilt für Freiwillige
Freiwillige im FSJ, FÖJ und BFD sind sozialversichert, das umfasst Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung. Wenn es keine regulären Erwerbseinkünfte gibt, bleiben Freiwillige bis zum 25. Lebensjahr kindergeldberechtigt.
Beim FSJ und FÖJ gibt es ein Taschengeld von etwa 300 bis 400 Euro monatlich und meist kostenlose oder bezuschusste Unterkunft und Verpflegung.
Freiwillige im BFD erhalten zurzeit maximal 644 Euro monatlich inklusive der Sozialversicherungsbeiträge. Regelungen zur Verpflegung und Unterkunft sind nicht einheitlich.
Was unterscheidet Freiwilligendienste in der Praxis?
BFD, FSJ oder FÖJ sind gesetzlich geregelt. Freiwillige, die ein FSJ oder ein FÖJ absolvieren, schließen eine Vereinbarung mit von den Bundesländern anerkannten Trägern und den Einsatzstellen.
Die Vereinbarungen im BFD werden dagegen mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben geschlossen.
Ein großer Unterschied der Dienste bestehe in der Altersgrenze, erklärt Peter Schloßmacher.
Ein FSJ oder FÖJ kann nur bis zum vollendeten 27. Lebensjahr geleistet werden.
Wann und wo können Interessierte sich bewerben?
Wie oft kann ein Freiwilligendienst geleistet werden?
FSJ und FÖJ können nur einmalig absolviert werden, dafür aber auch im Ausland. Sie richten sich an junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren. Einzige Bedingung: "Die Schulpflicht muss erfüllt sein", erklärt Malte Hilker vom Förderverein Ökologische Freiwilligendienste.
Je nach Bundesland ist das nach der neunten oder zehnten Klasse. Schulnoten spielen für die Bewerbung keine Rolle, so Hilker. FÖJ und ÖBFD seien für alle Menschen geeignet, die sich "nachhaltig freiwillig engagieren wollen".
Ein BFD kann ab dem vollendeten 27. Lebensjahr absolviert und alle fünf Jahre wiederholt werden. Ein BFD sei grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich, so Schloßmacher vom BAFzA.
Suchportale und Beratungsstellen
Warum lohnt sich der Freiwilligendienst?
Für die Zivilgesellschaft sei der Dienst die "Form eines zeitgemäßen und sinnstiftenden bürgerschaftlichen Engagements", so BAFzA-Pressesprecher Peter Schloßmacher. Für den Freiwilligen selbst seien die Dienste eine Möglichkeit der Reflexion, Persönlichkeitsentfaltung und biografischen Orientierung.
Einen weiteren wichtigen Aspekt des Freiwilligendienstes sieht Hilker im "Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft".
