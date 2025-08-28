Ausbildung: Weniger Azubis 2024 - Anstieg bei Ausländern

475.000 Ausbildungsverträge wurden 2024 geschlossen und damit weniger als 2023. Der Anteil von Auszubildenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg dabei aber deutlich.

Immer weniger Menschen beginnen in Deutschland eine Berufsausbildung. (Symbolbild) Quelle: dpa

In der dualen Berufsausbildung ist die Zahl der Ausbildungsverträge 2024 leicht gesunken. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 475.100 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen - das waren 1,0 Prozent oder 4.700 Verträge weniger als 2023, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt.

Dabei sei die Zahl der von deutschen Auszubildenden abgeschlossenen Neuverträge um 4 Prozent gesunken, während die Zahl der Neuverträge von Auszubildenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit deutlich um 17 Prozent gestiegen sei, hieß es.

Neue Ausbildungsverträge in Deutschland

Anteil ausländischer Azubis seit 2014 verdoppelt

Die Tendenz zeigt sich dem Statistikamt zufolge auch im Zehnjahresvergleich: Insgesamt nahm die Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge in den zehn Jahren bis 2024 um acht Prozent ab.

Die Zahl der ausländischen Auszubildenden mit Neuverträgen verdoppelte sich mit einem Plus von 93 Prozent hingegen nahezu von 36.200 im Jahr 2014 auf rund 70.000 im Jahr 2024.

Neue Ausbildungsverträge nach Staatsangehörigkeit

Der Anteil ausländischer Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger an allen Auszubildenden mit einem neuen Vertrag stieg von 7 Prozent im Jahr 2014 auf rund 15 Prozent im vergangenen Jahr.

Ausländische Berufseinsteiger vor allem aus Vietnam und Syrien

Besonders viele Neuverträge schlossen 2024 Auszubildende mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit (7.100), darauf folgten Menschen aus Syrien (6.800) und der Ukraine (5.800).

Gegenüber dem Jahr 2023 verdreifachten sich die Neuverträge von Auszubildenden mit ukrainischer Staatsbürgerschaft nahezu, damals waren es 1.900 gewesen.

Unterschiede zwischen Geschlechtern

Unterschiede gibt es den Angaben zufolge weiterhin zwischen den Geschlechtern: Frauen entschieden sich 2024 am häufigsten für eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten, gefolgt von der Nummer eins des Vorjahres, der Kauffrau für Büromanagement, und der zahnmedizinischen Fachangestellten.

Neue Ausbildungsverträge nach Geschlecht

Bei Männern, die eine Ausbildung begannen, war der Kraftfahrzeugmechatroniker weiterhin der beliebteste Beruf. Auf den Plätzen zwei und drei bei den Männern landeten Ausbildungen als Fachinformatiker und Elektroniker.