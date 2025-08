Von Ski-Trips bis Führerschein: Wie Unternehmen um Azubis werben

In Zeiten des Fachkräftemangels fangen Unternehmen an, Auszubildende nicht nur in der heimischen Region oder in Deutschland zu rekrutieren. Auch im Ausland schaut man sich um. Bei Hanebutt starten so drei Azubis aus Indien in das diesjährige Ausbildungsjahr. Sie sind drei von insgesamt 52 jungen Menschen, die dort ihre Ausbildung beginnen.