Ausbildungsreport 2025: Weniger Azubis mit Übernahmezusage

Ausbildungsreport 2025:Weniger Azubis mit Übernahme-Zusage
Jedes Jahr fühlt der DGB den Puls der Auszubildenden: Wie geht es ihnen in den Betrieben? Was kritisieren sie? Im Mittelpunkt dieses Mal: der Weg in einen Ausbildungsberuf.
Schnell eingreifen, wenn in der Fertigung etwas klemmt, das ist schon jetzt sein Job: Colin Rohleder macht eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Osram in Augsburg. Das Praktische liegt dem 20-Jährigen. Besonders froh ist er auch, dass ihm eine Übernahme nach Ende der Ausbildung zugesichert worden ist.
Doch das ist offenbar längst nicht mehr selbstverständlich. Mehr als 9.000 Auszubildende hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im aktuellen Ausbildungsreport befragt:
Vier von zehn, 41,5 Prozent, wissen danach selbst im letzten Ausbildungsjahr noch immer nicht, ob ihr Betrieb sie übernehmen will. Ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Besonders betroffen waren Hotelfachleute und Verkäufer.
Arbeitgeber: Rezession erreicht Ausbildungsbereich
Die Rezession ist im Ausbildungsbereich angekommen, sagt die Arbeitgeberseite. Die unsichere wirtschaftliche Lage führe dazu, dass nach einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammern (DIHK) gut ein Viertel der Unternehmen weniger Ausbildungsplätze anbieten will.
Dazu passt jetzt das Ergebnis des DGB-Ausbildungsreports, wenn manche Firmen selbst die eigenen Auszubildenden nicht weiter beschäftigen können.
Dabei sind 71,6 Prozent der befragten Azubis mit ihrer Ausbildung zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Aber: Die Begeisterung nimmt im Laufe der Zeit ab. Im dritten Ausbildungsjahr würden nur weniger als die Hälfte aller Befragten die Ausbildung im eigenen Ausbildungsbetrieb noch weiterempfehlen.
Azubi-Vergütung häufig zu niedrig für eigene Wohnung
Doch wie kommt man überhaupt an einen Ausbildungsplatz? Welche Kriterien waren für die Auswahl wichtig? Nur 41 Prozent nannten hier die Ausbildungsbedingungen, 54,1 Prozent die Arbeitszeiten. Die meisten dagegen "gutes Arbeitsklima" (58,2 Prozent) und noch mehr die gute Erreichbarkeit (59,3 Prozent) des Betriebes.
Die ist vor allem deshalb so wichtig, weil eine eigene Wohnung für Auszubildende mit der Ausbildungsvergütung allein meist nicht bezahlbar ist. Fast jeder Dritte gab an, dass es nicht möglich sei, davon selbstständig zu leben.
Zwar lag das Azubi-Gehalt 2024 bei durchschnittlich 1.133 Euro pro Monat, doch in einigen Berufen, etwa im Friseur-Handwerk und gerade in den ersten Ausbildungsjahren sind es oft nicht mehr als 700 Euro. Die Höhe der Vergütungen ist laut DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker Ausdruck mangelnder Wertschätzung.
Bei Suche nach Ausbildungsplatz Agentur für Arbeit meist außen vor
Viele Azubis wohnen weiter bei den Eltern, fast jeder dritte ist dazu auch auf finanzielle Unterstützung von zuhause angewiesen.
Die eigene Familie ist aber auch die wichtigste Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Jeder zweite Auszubildende nannte als Helfer hier "Freunde und Familie", mit weitem Abstand gefolgt von Online-Webseiten (32,9 Prozent) oder Praktika (27,2 Prozent).
Die Angebote der Arbeitsagenturen dagegen nutzten nur 14,6 Prozent aller Befragten. Noch weniger (7,2 Prozent) nannten die schulische Berufsorientierung als hilfreiche Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche.
