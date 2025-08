Der Begriff "Ghosting" kommt eigentlich aus der Dating-Welt und bedeutet, dass die andere Person wie ein Geist plötzlich verschwindet, untertaucht oder sich nicht mehr meldet. Jutta Rump, Professorin für Personalmanagement am Institut für Employability in Ludwigshafen kennt das Phänomen:

Dies habe vielfach damit zu tun, dass auf der Arbeitnehmer-Seite viele Angebote auf dem Tisch lägen, so Rump weiter. Sie beschreibt den Gedankengang der Bewerber so: Bei mehreren Zusagen entscheide man sich für die erste, die zweite habe man dann schon vergessen.

Schlechter Stil oder das neue Normal?

Jutta Rump sieht auch im veränderten Zeitgeist und der stärkeren Unverbindlichkeit Ursachen für die Zunahme des Ghosting in der Arbeitswelt, beginnend im privaten Bereich. "Im Grunde haben wir eine Fortsetzung in allen Bereichen unseres Lebens."

Als Beispiel führt sie die Tischreservierung in einem Restaurant an. "Das mache ich nicht nur in einem, sondern in mehreren, um meine Chancen zu erhöhen. Absage an den Rest? Nein!" Das Thema, jemandem abzusagen, sei nicht immer konfliktfrei, es sei unangenehm und werde deshalb oft ignoriert.