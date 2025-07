Mit Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen die eigenen Qualifikationen und Kompetenzen anzupreisen, ist im Bewerbungsverfahren selbstverständlich. Doch was darf der potenzielle neue Arbeitgeber darüber hinaus erfragen und erfahren?

"Es gilt der generelle Maßstab des 'berechtigten Interesses'", erklärt Stefan Greiner, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn. Im Ausnahmefall dürfe der Arbeitgeber Fragen stellen, die sich auf entscheidende Voraussetzungen zur Ausübung des Berufes beziehen.

Wie stellt man sich richtig vor? Wie verhält man sich in einem Vorstellungsgespräch? Jugendliche der Justus von Liebig Sekundarschule in Duisburg lernen in einem Benimmkurs, worauf es ankommt.

15.02.2024 | 1:49 min