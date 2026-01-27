  3. Merkliste
Staubsauger und Saugroboter: Volle Leistung dank richtiger Pflege

Staubsauger und Saugroboter reinigen:Mit gut gepflegten Geräten bessere Saugleistung erzielen

von Marius Schwarzenberg

|

Wollmäuse, Tierhaare, Brotkrümel - Staubsauger beseitigen trockenen Schmutz von jedem Boden. Doch auch der Sauger muss ab und zu gereinigt werden, um leistungsstark zu bleiben.

Verdreckter Staubsauger-Filter

Putzutensilien können mit der Zeit zu Keimschleudern werden. Mit diesen Tricks bleiben die Reinigungshelfer hygienisch und sauber.

26.01.2026 | 5:51 min

Der Staubsauger gehört zu den wichtigsten Alltagshelfern in deutschen Haushalten. Durch eine regelmäßige Reinigung und die richtige Pflege bleibt nicht nur die Saugleistung erhalten, es verlängert sich auch die Lebensdauer des Geräts.

Zudem kann der gereinigte Sauger für eine bessere Luftqualität in Innenräumen sorgen. Denn Sauger entfernen luftgetragene Partikel wie Hausstaub, Pollen, Tierhaare oder Milbenkot, die sonst vom Boden immer wieder aufgewirbelt werden. Besonders für Allergiker ist das von Bedeutung.

Staubsaugerbeutel und Auffangbehälter richtig reinigen

Grundsätzlich gilt: Staubsauger vor jeder Reinigung vom Strom trennen, egal ob Geräte mit oder ohne Beutel. Klassische Beutelstaubsauger sollten geleert werden, wenn der Beutel zu zwei Dritteln gefüllt ist. Wird er zu voll, sinkt die Saugleistung und der Motor kann überhitzen.

Ein Dampfreiniger mit verschiedenen Aufsätzen

Dampfreiniger gelten als umweltfreundliche Alleskönner gegen Kalk, Fett und Schmutz - ganz ohne Chemie. Reinigen sie wirklich gründlich oder landen sie schnell in der Ecke?

30.09.2025 | 6:33 min

Für beutellose Staubsauger empfehlen einige Hersteller, den Behälter nach jeder Benutzung grob zu entleeren, da die Filter bei diesen Geräten mehr belastet werden. Nach acht bis zwölf Stunden Saugleistung sollte die Reinigung gründlicher ausfallen. Dazu den Staubbehälter und die Verbindungsstellen aus Gummi mit einem feuchten Tuch abwischen.

Bodendüse und Staubsaugerrohr regelmäßig säubern

Am anfälligsten für größere Verschmutzungen und Haarknäuel ist die Bodendüse. Borsten und Ansaugöffnung sollten mindestens einmal im Monat kontrolliert werden. Haare und Fussel mit der Hand abzupfen oder vorsichtig mit einer Schere herausschneiden.

Tierhaare von Kleidung und Möbeln entfernen

Tierhaarrolle, Gummibürste, Bimsstein oder Lockenwickler - mit welchem Tool lassen sich Tierhaare am besten entfernen?

21.03.2025 | 5:43 min

Wenn sich im Staubsaugerrohr größere Textilien oder Spielzeuge festsetzen, können diese beispielsweise mit einem Besenstil herausgeschoben werden. Aber auch Staub und Schmutz lagern sich nach einiger Zeit ab. Das Rohr dann einfach mit Wasser ausspülen. Wichtig ist hierbei, den Sauger erst wieder zusammenzubauen, wenn das Rohr vollständig getrocknet ist. Das dauert meist 24 Stunden und mehr.

Staubsaugerfilter reinigen und austauschen

Die meisten Staubsauger verfügen über einen Vormotorfilter und einen Abluftfilter, der hinter dem Motor kleine Partikel auffängt. Beutellose Staubsauger sollten häufiger gereinigt werden: der Vormotorfilter alle drei Monate, der Abluftfilter spätestens alle sechs Monate. Bei Beutelsaugern genügen längere Intervalle, nämlich sechs Monate für den Vormotorfilter und zwölf Monate für den Abluftfilter.

In fünf Schritten zur pollenfreien Wohnung

Was hilft, um den Heuschnupfen zu Hause in Schach zu halten? So wird die Wohnung in fünf Schritten pollenfrei.

24.03.2025 | 5:44 min

Je nach Material können die Filter lediglich ausgeklopft oder mit Wasser abgespült werden. Bei starker Verschmutzung hilft nur Austauschen. Angaben dazu finden sich auf dem Filterrahmen oder in der Betriebsanleitung. Vor dem Wiedereinbau müssen gewaschene Filter vollständig trocknen. Das dauert in der Regel bis zu 48 Stunden.

Saugroboter richtig sauber machen

Damit sich der Saugroboter selbstständig orientieren und aufladen kann, müssen die Sensoren und das Gehäuse mit einem feuchten Tuch von Staub befreit werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch etwas Glasreiniger helfen.

Streifenfrei Fenster putzen

Glasreiniger ist beim Fensterputzen obligatorisch: Wie gelingt ein streifenfreies Ergebnis?

08.03.2024 | 5:49 min

Die vollautomatischen Saugroboter versprechen einen sauberen Boden fast ohne eigenen Aufwand. Die automatisierten Putzhelfer erreichen allerdings nicht die Saugleistung eines herkömmlichen Staubsaugers. Auf Teppichen, in Ecken und an Kanten bleiben oft Schmutz und Feinpartikel zurück, für eine gründliche Reinigung muss nach wie vor selbst Hand angelegt werden.

Laut einer Studie des Branchenverbandes der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom e. V. nutzt mittlerweile jeder vierte Haushalt in Deutschland Saugroboter. Die Nachfrage steigt: 2024 wurden elf Prozent mehr Saugroboter gekauft als im Vorjahr, so eine Studie des Marktforschungsunternehmens NIQ/GFK.

Saugroboter nach jeder Nutzung leeren

Der Staubbehälter sollte nach jeder Fahrt geleert und regelmäßig feucht ausgewischt werden. Saugroboter mit einer automatischen Absaugstation sollte man einmal im Monat leeren. Den Filter nach jedem Einsatz vorsichtig ausklopfen. Die meisten Roboterfilter vertragen kein Wasser und müssen bei starker Verschmutzung ausgetauscht werden.

An den Rädern und der Seiten- und Hauptbürste sammeln sich nach einiger Zeit Haare oder Fäden. Diese sollten entfernt werden, damit der Roboter uneingeschränkt steuern kann und die Bürsten weiter den Staub einfangen. Für die Reinigung ist es leichter, die Bürsten kurz auszubauen.

Feuchtigkeit und Schimmel vermeiden
:Luftentfeuchter: Wann das Gerät in der Wohnung sinnvoll ist

Feuchte Räume sind im Winter ein häufiges Problem. Beschlagene Fenster und Nässe fördern zudem Schimmel. Elektrische Luftentfeuchter sollen helfen, das Raumklima zu verbessern.
von Jesco Göbel
mit Video5:51
Ein beschlagenes Dachfenster innen zeigt Feuchtigkeitsprobleme und Kondenswasser.

