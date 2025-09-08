Lebensmittelmotten in der Küche sind ein bekanntes Problem. Welche Möglichkeit es gibt, um die Schädlinge wieder loszuwerden und wie Sie einem erneuten Befall vorbeugen.

Lebensmittelmotten in der Küche haben nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Sie werden meist über den Einkauf mitgebracht. Quelle: Imago / teamwork

Feine, weiße Gespinste im Mehl, kleine gelbe Maden und herumschwirrende Motten - im Haushalt sind Schädlinge. Doch wo kommen sie her? Lebensmittelmotten finden ihren Weg oft unbemerkt über den Einkauf von Müsli und Co. in die Küchenschränke.

Lebensmittelmotten erkennen und schnell handeln

Werden Motten zu Hause entdeckt, sollten zuerst sämtliche befallene Lebensmittel beseitigt werden. Doch wann sind Verpackungen betroffen? Auch Produkte, die noch verschlossen sind, können dazugehören, denn: Schon ein kleiner Riss in der Verpackung kann für die Motten ausreichen, um reinzukommen. Erkennen kann man das an weißen Spinnfäden oder kleinen Larven.

Produkte im näheren Umfeld von den kontaminierten Nahrungsmitteln können bei Temperaturen von minus 18 Grad für 24 Stunden eingefroren werden, um Eier und Larven abzutöten. Die Schränke, in denen sich die Lebensmittel befanden, sollten außerdem gründlich mit Essig ausgewischt werden.

Achtung: Befallene Produkte sollten nicht mehr verzehrt werden, da sie im schlimmsten Fall zu Lebensmittelunverträglichkeiten oder zu Magen-Darm-Erkrankungen führen können.

Klebefallen anbringen

Um die Nester ausfindig zu machen, wird empfohlen, mittels Pheromon-Fallen eine Bestandsaufnahme zu machen. Hierfür sollten Klebefallen an verschiedenen Orten in der Küche oder im Vorratsraum aufgehängt werden. Die Fallen sollten nah an Nischen und Fugen angebracht werden, da Motten ihre Eier gerne in den Ritzen verstecken.

Eine erfolgsbringende Maßnahme zur vollständigen Beseitigung der Lebensmittelmotten ist dies jedoch nicht, da sich durch die Fallen nur die paarungsfähigen Männchen über Sexualhormone anlocken lassen.

Lebensmittelmotten bekämpfen: So geht's

Für das Beheben des Problems sind daher weitere Methoden notwendig, erklärt Michèle Bandoly vom Bundesumweltamt. Als häufigste Maßnahme werden Repellentien in Form von ätherischen Ölen oder Düften genutzt. Diese sollen durch einen für Motten unangenehmen Geruch dafür sorgen, dass die Schädlinge sich von selbst entziehen.

Diese Lösung hat jedoch zwei Schwachstellen. Zum einen kann sie für empfindliche Personen und Allergiker schnell zur Belastung werden, zum anderen ist der Effekt, den solche Lockmittel auf die Motten haben sollen, nicht garantiert.

Die Vorliebe der Motten für Mehl macht sich dieser Trick zunutze: Man mischt vier Teile Natron mit einem Teil Mehl und stellt die Mischung zu den Vorräten. Nachdem die Motten ihre Eier darin abgelegt haben, sorgt das Natron dafür, dass die schlüpfenden Larven absterben.

Wespen als nützliche Helfer

Eine Maßnahme, die in der letzten Zeit beliebter wurde, ist der Einsatz von Nützlingen. So werden zum Beispiel im Baumarkt vermehrt Schlupfwespen angeboten. Sie sind der natürliche Feind der Lebensmittelmotten.

Schlupfwespen legen ihre Eier in die Motteneier ab und stoppen dadurch deren Fortpflanzung. Die Nützlinge sind nicht schädlich für Menschen und verfliegen von selbst, wenn die Lebensmittelmotten beseitigt wurden.

Als härtere Maßnahme können chemische Mottenbekämpfungsmittel angewendet werden. Die basieren auf insektiziden Wirkstoffen, allerdings können "die auch für die Gesundheit des Menschen und für die Umwelt belastend sein", erklärt Bandoly.

Biozide sollten daher nicht bedenkenlos eingesetzt werden, sondern nur wenn es wirklich nötig ist und auch dann möglichst sparsam. „ Michèle Bandoly, Bundesumweltamt

Wenn nichts hilft, den Schädlingsbekämpfer rufen

Wenn die leichten Mittel nicht wirken, können Schädlingsbekämpfer, zum Beispiel der Kammerjäger zur Hilfe geholt werden. Sie behandeln das Problem mit stärkeren chemikalischen Mitteln, die Laien nicht selbst handhaben sollten.

Hier können Sie sich Hilfe holen:

Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung e. V.

Deutscher Schädlingsbekämpfer-Verband e. V.

Präventive Maßnahmen

Um sich gegen eine weitere Invasion von Lebensmittelmotten zu wehren, ist es ratsam, Backartikel und Getreidevarianten in luftdichten Gefäßen zu verschließen. So lässt sich eine Ausbreitung der Schädlinge stark minimieren und auf maximal ein Gefäß reduzieren. Es kann auch hilfreich sein, nur so viel Mehl einzukaufen, wie zeitnah verbraucht wird.

