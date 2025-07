Dementsprechend nisten sie nicht nur auf Obst oder Gemüse, sondern auch an anderen Orten wie zum Beispiel in Abfalleimern , in Abflüssen, in Saftkartons, im Bodensatz leerer Flaschen, in undichten Aufbewahrungsboxen sowie in Spülschwämmen und Lappen. Diese bilden ideale Nahrungsgrundlagen für die Larven der Fruchtfliegen, da sie sich insbesondere von Bakterien, Pilzen und Hefen ernähren.