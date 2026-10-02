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Ratgeber

Ameisen im Haus bekämpfen: Diese Hausmittel helfen

Was Backpulver, Natron und Co. bringen:Ameisen loswerden: Mit diesen Hausmitteln klappt's

von Kaja Adchayan

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Wenn Ameisen auf Futtersuche sind, dringen sie gerne auch in Wohnungen und Häuser ein. Die Insekten wieder loszuwerden, gelingt auch ohne Chemie. Welche Hausmittel wirken?

Ameisen in der Küche bekämpfen

Ameisen in der Wohnung sind lästig, doch wann werden sie zum Problem? Ein Schädlingsbekämpfer zeigt, was die Tiere ins Haus lockt und wie ein Befall wirksam verhindert werden kann.

29.09.2026 | 4:14 min

Sie sind klein, sehr anpassungsfähig und im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht die stärksten Lebewesen der Welt: Ameisen. Die Sechsbeiner beeindrucken mit ihrer Stärke und Kommunikationsfähigkeit.

Ameisen gehören unter den Insekten zur Ordnung der Hautflügler wie Bienen und Wespen. Mehr als 1.400 Ameisenarten wurden bisher weltweit beschrieben, vermutet werden 20.000 bis 30.000 Arten. In Europa gibt es um die 600 Arten - die meisten in Spanien und Griechenland, die wenigsten im Baltikum und in Skandinavien.

Ameisen suchen nach süßen Nahrungsquellen

In den eigenen vier Wänden möchte man Ameisen allerdings nicht gerne haben. Ameisen suchen vor allem nach süßen Nahrungsquellen. Haben sie eine lukrative Quelle entdeckt, markieren sie auf dem Rückweg die Strecke mit Duftstoffen. So erfahren andere Ameisen von der Nahrungsquelle und machen sich auf den Weg, um ihrerseits die Strecke mit Duftstoffen zu markieren. Es entsteht eine Ameisenstraße.

Elefantenherde auf einer staubigen, nicht asphaltierten Straße

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Was hilft gegen Ameisen?

Statt direkt zum Insektenspray zu greifen, lohnt der Blick in den Vorratsschrank. Stark duftende Substanzen wie Zimtpulver, Essig, Wacholderblätter, Nelken, Lavendel oder Zitrone können dabei helfen, die Kette der Ameisen zu durchbrechen. Legt, tropft oder streut man davon etwas auf die Ameisenstraße, stören die intensiven Düfte den Orientierungssinn der Insekten. Die Ameisenstraße löst sich auf.

Eine andere Möglichkeit: Klebeband, ein Kreidestrich oder Babypuder. Auch damit lässt sich die Duftspur unterbrechen. Ebenfalls effektiv: Backpulver, Natron und Maismehl. Allerdings sind diese Lebensmittel für Ameisen tödlich. Denn sobald die Insekten kleine Mengen davon gefressen haben, quillt ihr Körper auf und platzt.

Am Bordstein einer Straße krabbelt eine Ameise.

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12.03.2026 | 0:22 min

Ameisen gar nicht erst anlocken

Um Ameisen erst gar nicht ins Haus zu locken, empfiehlt es sich, Lebensmittel und Abfälle in dicht schließenden Behältern aufzubewahren. Auch undichte Türen, Fugen und Ritzen sollte man möglichst abdichten.

Querschnitt eines Ameisenbaus als Illustration

Das Ameisen-Nest: So sieht's drinnen aus!

25.05.2025 | 1:09 min

Vor allem organischer Abfall sollte täglich aus der Wohnung gebracht und Futterreste in Tiernäpfen nur im Bedarfsfall stehen gelassen werden. Auch wichtig: Einzelne Ameisen sollte man umgehend entfernen, sie sind oft als "Späher" unterwegs. Ist dieser eliminiert, kann das Insekt auch keine Duftspur für andere Ameisen auslegen - die Ameisenstraße entsteht erst gar nicht.

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Dieser Beitrag wurde erstmals am 9. Juli 2023 veröffentlicht und am 2. Oktober 2026 aktualisiert.

Quelle: Mit Material von epd
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 29.09.2026, ab 09:05 Uhr.
Themen
Garten & BalkonInsekten

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