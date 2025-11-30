Nachhaltige Bestattungen:Urne aus Pilzen: Revolution auf dem Friedhof?
von Emma Klattenhoff, Kiel
Sie wächst in wenigen Tagen, zersetzt sich in Wochen und kostet weniger: Wie eine Bio-Urne aus Pilzen den Abschied neu definieren soll.
Im Ofen geschmort, etwas Salz und ein paar Tropfen Öl: Die meisten Menschen kennen Pilze vor allem aus der Küche. Für Robert Schwartz hingegen sind Pilze weit mehr als ein Lebensmittel. Er züchtet sie - zu Urnen.
Gemeinsam mit seinen Kolleg*innen des Start-ups "formorgen" hat er eine Bio-Urne entwickelt, die eine ökologische Alternative zu herkömmlichen Bestattungsformen bietet.
Urnen aus Pilzen: Revolution auf dem Friedhof?
Ausgerechnet der Reishi-Pilz, auch "Pilz des ewigen Lebens" genannt, sorgt derzeit auf einigen Friedhöfen für eine kleine Ökorevolution. In Asien gilt der chinesische Pilz seit Jahrhunderten als Heilmittel und wird zum Beispiel gegen Bluthochdruck, Asthma oder Schlaflosigkeit eingesetzt.
Für die Pilz-Urne nutzt Robert Schwartz jedoch nicht die Heilkräfte des Pilzes, sondern lediglich sein Myzel - das schnell wachsende Wurzelgeflecht. Es ist formbar, weich und dennoch stabil. Innerhalb weniger Tage wächst es im Labor zu einer kompletten Urne heran.
Wie der Pilz zur Urne wächst
Für das Wachstum braucht der Pilz nicht viel, erklärt Schwartz. 20 Grad Raumtemperatur, fast so wie wir Menschen. "Der Pilz mag es vielleicht noch ein bisschen feuchter als wir."
Um daraus eine Urne zu formen, wird das gezüchtete Myzel mit einem Substrat vermischt und anschließend in eine speziell entwickelte Form gegeben. Dort durchwächst der Pilz das gesamte Material, wie ein lebender Kleber. Sobald die Struktur stabil ist, wird die Urne getrocknet - und ist damit bereit für den Einsatz.
Wie schnell Pilz-Urnen verotten
Bestatter Jörg Vieweg aus Kiel sieht in der Pilz-Urne eine Ergänzung zur bisherigen Bestattungspraxis. Während herkömmliche Urnen und Särge bis zu 15 Jahre benötigen, um vollständig zu verrotten, beginnt der Pilz im Boden sofort zu arbeiten. Die Urne zersetzt sich so innerhalb weniger Wochen und ist mit 250 Euro auch noch viel günstiger.
Noch ist sie ein Nischenprodukt, doch Vieweg beobachtet eine wachsende Nachfrage:
Pilze – das Baumaterial von morgen?
Myzel findet nicht nur im Bestattungsbereich Anwendung. In der Baubranche werden inzwischen Pilzplatten, Paneele oder Dämmmaterialien hergestellt, die herkömmliche Baustoffe ersetzen können.
Die Vorteile: Myzelprodukte sind umweltfreundlich, benötigen kaum Energie in der Herstellung und können sogar CO₂ binden.
Nachhaltigkeit, die weiterlebt
Genau das fasziniert Robert Schwartz an der Arbeit mit Pilzen. Das nachhaltige Arbeiten und Entdecken treibe ihn an, erzhält er. "Nicht immer nach Schema F und alles das Gleiche. Sondern mal schauen, was die Natur noch so in petto hat.“
Die Urne trägt dieses Prinzip in sich. Wird sie in die Erde gesetzt, erwacht das getrocknete Myzel wieder zum Leben.
Die Pilz-Urne - eine Option für alle, die es nachhaltig mögen. Über den Tod hinaus.
