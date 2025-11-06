Geringerer CO2-Ausstoß als Ziel:"Klimakiller" Zement: Grüne Lösungen für eine graue Last
von Eva Schmidt
Revolution im Betonmischer? Das Schmiermittel, der sogenannte Zementklinker, ist der Hauptgrund für die miese Klimabilanz des Baustoffs. Doch es gibt klimafreundliche Alternativen.
CO2-Emissionen bei der Herstellung von Beton galten lange Zeit als unumgänglich, aber das ist vorbei. Der technologische Fortschritt hat "richtig Fahrt aufgenommen", meint Frank Dehn, Professor für Baustoffe und Betonbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Zement ist ein Bestandteil von Beton und dient als Bindemittel für die übrigen Bestandteile wie Kies, Sand und Wasser. Obwohl Zement nur etwa 15 Prozent der Betonmischung ausmacht, entfallen rund 80 Prozent aller mit der Betonherstellung verbundenen Emissionen auf die Zementproduktion. Geht es also um die Reduktion von CO2-Emissionen beim Bauen, dann ist die "Zementherstellung der größte Hebel", erklärt Frank Dehn.
KI reduziert Anteil von Zementklinker deutlich
Das Berliner Startup "Alcemy" hat eine Software entwickelt, die die Beimischung von Zementklinker deutlich reduzieren kann. Zementklinker sorgt für die Härtung des Zements und stößt besonders viel CO2 aus. Da es mehrere Wochen dauert, bis Beton beziehungsweise Zement vollständig ausgehärtet ist, wird bisher in der Regel großzügig Klinker verarbeitet, um ausreichend Sicherheitspuffer zu haben.
Mithilfe der von "Alcemy" entwickelten KI kann schon während des gesamten Prozesses im Werk und auch bei der Ausfahrt im Betonmischer in Echtzeit gemessen werden, ob der Baustoff am Ende stabil genug sein wird, erklärt Mitgründer und CEO Leopold Spenner. Dadurch lassen sich nach Angaben des Unternehmens bis zu 50 Prozent Zementklinker und damit CO2 einsparen.
Was die Optimierung der Betonzusammensetzung mittels KI angehe, ist "Alcemy" laut Frank Dehn inzwischen ein sehr prominentes Beispiel.
Alternativen bisher nur "spärlich eingesetzt"
Was hilft noch dabei, von den hohen CO2-Emissionen bei der Beton- und Zementherstellung wegzukommen? Wesentlich klimafreundlicher sind beispielsweise calzinierte Tone, berichtet Ricarda Sposito. Sie ist Professorin für Baustoffe und Bauchemie an der Hochschule München. Calzinierte Tone werden aber leider "in Deutschland nur spärlich eingesetzt, obwohl damit teils hervorragende Betoneigenschaften erzielt werden können".
Aber warum werden solche Alternativen zu dem klimaschädlichen Zementklinker nicht stärker vorangetrieben? Verantwortlich dafür, vermutet Sposito, sei eine "gewisse Trägheit" in der Baustoffindustrie. "Stattdessen wurde zunächst versucht, ein gewisses Depot an CO2-Zertifikaten aufzubauen und so der notwendigen Klimaneutralität entgegenzuwirken, ohne erst einmal verfahrenstechnisch beziehungsweise materialseitig nach langfristigen Alternativen zu suchen."
Akzeptanzprobleme in Baufirmen und -büros
Der Betontechnologe Michael Haist von der Uni Stuttgart sieht das Problem allerdings weniger bei der Zementbranche, für ihn sind es eher "Akzeptanzprobleme bei den Baufirmen oder den Planungsbüros".
Und was ist mit CCS, also der Einlagerung von CO2 im Boden? Das umstrittene Verfahren erlebt gerade wieder eine Renaissance. Auch im Zehn-Punkte-Plan zur Energiewende, den Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im September vorstellte, gilt CCS als zentrale Klimaschutztechnologie. Ein Gesetz soll es schon bald möglich machen.
Doch brauchen wir überhaupt noch CCS in der Beton- und Zementbranche, wenn es bereits effektive Verfahren gibt, CO2 erst gar nicht entstehen zu lassen? Es komme auf die Mengen an, erklärt Michael Haist. Also, "ob man das ganze CO2 abscheiden muss in CCS oder nur die Reste, die am Ende übrig bleiben". Für ihn ist die zweite Variante die bessere.
