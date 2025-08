Plastik: UN-Konferenz als letzte Chance für globales Abkommen?

Eine zweite Chance in der Schweiz. Am Dienstagmorgen beginnen am Sitz der Vereinten Nationen ( UN ) in Genf Verhandlungen, die es so nicht hätte geben sollen. Es ist der Versuch, doch noch ein weltweites Abkommen zur Begrenzung der globalen Plastikverschmutzung zu verabschieden. 170 Staaten kommen zusammen.