Es ist sechs Uhr morgens, noch vor dem Frühstück: Touristin Adeila Oussalah läuft barfuß durch den feuchten Sand am Strand von Tiwi an der Südküste Kenias. Sie wird begleitet von Rangern der Turtle Police (zu Deutsch: Schildkrötenpolizei). Adeila ist nicht nur zum Ausspannen hier. Sie will helfen, tierisches Leben zu retten.

Grüne Meeresschildkröte: Bruttemperatur bestimmt Geschlecht

Denn das Geschlecht der Meeresschildkröten wird durch die Bruttemperatur bestimmt: Liegt sie über 29 Grad Celsius, schlüpfen fast nur Weibchen. Was einst ein natürlicher Mechanismus war, gerät nun aus dem Gleichgewicht. Denn 2024 war das heißeste Jahr in Kenia seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Eier der Meeresschildkröten bleiben unbefruchtet

"Bei diesem Ei gibt es keinen Embryo, es ist also ein unfruchtbares Ei", sagt Sandra Keter. Sie ist Studentin an der Pwani Universität, ist bei der Feldarbeit der Ranger dabei und untersucht die Eier. Sie denkt: "Das könnte mit dem Klimawandel zusammenhängen und damit, dass es in der freien Natur nicht mehr genug Männchen gibt, die die Meeresschildkröten befruchten können."

Klimawandel: Nester sind bedroht

Mikroplastik verhindert zusätzlich Wärmeaustausch

Adeila Oussalah ist heute außerdem so früh aufgestanden, um Plastikmüll am Strand zu sammeln. Ein stiller Killer für die Meeresschildkröten, wenn er zu Mikroplastik zerfällt. Die feinen Plastikpartikel verdichten den Sand und verhindern den Wärmeaustausch.

"Mikroplastik, das in den Boden gelangt, erhöht die Temperatur oder hält die Wärme im Sand, was sich auf die Eier und das Geschlechterverhältnis auswirkt", erklärt Joey Ngunu, der im Küstenort Watamu Daten zu den Nesttemperaturen sammelt.

Hoffnung durch Schatten?

Ein Lösungsansatz in Tiwi: Die Ranger bauen über die Nester Holzkisten, die Schatten spenden und so die Temperatur senken sollen, damit nicht nur Weibchen schlüpfen. Denn: Bleibt es so warm oder wird es sogar noch wärmer, schlüpfen auch künftig nur noch Weibchen, fehlen also weiter die Männchen, die es zum Befruchten der Eier braucht.