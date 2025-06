UN-Ozeankonferenz in Nizza: Vier große Gefahren für die Weltmeere

In Nizza an der Mittelmeerküste in Frankreich beraten noch bis Freitag Vertreter aus 130 Staaten über den besseren Schutz der Ozeane. Es ist die dritte UN-Ozeankonferenz, die finanzielle Zusagen und politische Selbstverpflichtungen auf den Weg bringen soll. Die Weltmeere sind mit einer ganzen Reihe von Gefahren konfrontiert - die wichtigsten im Überblick.

Die Meere werden immer wärmer

Da die Ozeane etwa 90 Prozent der überschüssigen Wärme aus der Atmosphäre speichern, steigt die Wassertemperatur an, bis hinein in die Tiefsee. In den vergangenen beiden Jahren wurden Rekordwerte bei der Temperatur an der Oberfläche der Meere erreicht. Das sorgt unter anderem für drei Probleme: