Ein Dumbo-Oktopus in der Tiefsee. Diese ist bis heute kaum erforscht. Bisher wurden nur etwa 230.000 Arten beschrieben.

Der Dumbo-Oktopus ist ein seltsames Geschöpf: Er hat bleiche Haut, riesige Ohren und lebt kilometertief unter der Meeresoberfläche. Kein Wunder, dass es kaum Bilder von ihm gibt. Wie er ist vieles in der Tiefsee noch rätselhaft. Nicht einmal ein Prozent des Meeresbodens sind laut Alfred-Wegener-Institut (AWI) wissenschaftlich dokumentiert.

Auch die Artenvielfalt der Tiefsee bleibt größtenteils in der Dunkelheit verborgen. Bisher wurden nur etwa 230.000 Arten beschrieben. Unter ihnen vor allem Würmer, Kraken, Seegurken und Einzeller. Sie haben es geschafft, sich dieser harten Umgebung anzupassen. Manche, indem sie sich selbst zum Leuchten bringen.

Nur ein Bruchteil der Lebewesen der Tiefsee bekannt

Forschende des AWI gehen davon aus, dass bislang nur ein Bruchteil der in der Tiefsee lebenden Arten bekannt sind. So gilt die Tiefsee als einer der letzten großen Wildräume der Erde, der noch auf seine Erkundung wartet.

Allein in der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik wurden in den letzten Jahren Tausende zuvor unbekannte Spezies beschrieben, sagt Julika Tribukait, Expertin für Klima- und Meerespolitik beim WWF Deutschland. Eine Region, die besonders im Fokus für Tiefseebergbauvorhaben steht.

Der Welttag der Ozeane wurde 2009 von den Vereinten Nationen (UN) eingeführt. Jährlich am 8. Juni wird dabei der Blick auf das größte Ökosystem unseres Planeten gelenkt. Weltweit machen Aktionen auf den Schutz der Ozeane aufmerksam.

Tiefseebergbau - eine "vermeidbare Katastrophe"

Vielleicht müssen sich die Forschenden deshalb beeilen. In der Tiefsee lagern nämlich Rohstoffe, die für moderne Technik gefragt sind: Manganknollen und andere Bodenschätze in mehreren Tausend Metern Tiefe. Der WWF warnt vor dem Abbau in der Tiefe. Das sei eine vermeidbare Umweltkatastrophe.