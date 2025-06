Denn in den letzten 20 Jahren habe sich das Verpackungsabfallaufkommen pro Kopf in Deutschland verdoppelt, sagt Prof. Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima , Umwelt, Energie. Deutschland liegt damit deutlich über dem EU-Durchschnitt. Immerhin:

Anderswo lande der Plastikmüll auf der Deponie oder im Meer, sagt Wilts. "Wo wir mit Sicherheit noch Luft nach oben haben, ist das wirklich zu recyceln, also in einen Kreislauf zu führen."

Viel Müll kommt aus den Haushalten

Laut einer Studie von Conversio wurden 2023 5,9 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle gesammelt. 2,3 Millionen davon fielen bei gewerblichen Endverbrauchenden an, also etwa in Geschäften oder in der Gastronomie. Mit 3,3 Millionen Tonnen den größten Anteil hatten Privathaushalte.