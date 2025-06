Umständlich oder nicht? Fest verbundene Deckel nerven Verbraucher

Die Menschen in Deutschland trinken mehr zuckerhaltige Erfrischungsgetränke. 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt 7,8 Milliarden Liter produziert - ein Plus von sechs Prozent.

Der festverbundene Flaschenverschluss hat in Deutschland nicht viele Freunde

Seit Juli 2024 sind lose Verschlusskappen bei bestimmten Getränken verboten. Hersteller müssen die Verschlüsse seitdem so gestalten, dass sie mit der Flasche verbunden bleiben - auch nach dem Öffnen. Die Vorgabe zielt darauf ab, den Müll in der Landschaft zu reduzieren.

Was geschieht mit Mikroplastikpartikeln im Körper und welche Auswirkungen haben die mikroskopischen Fremdkörper? Ist Mikroplastik gefährlich oder ist alles nur halb so wild?

Jeder Fünfte meidet Produkte mit festen Deckeln

Plastik ist der Werkstoff unserer Zeit, aber auch ein riesiges Umweltproblem. Deutschlandweit kommen jede Sekunde neun volle Mülltonnen dazu, an einem Tag über 700.000.

Nur jeder Dritte sieht der Umfrage zufolge in den neuen Deckeln einen Vorteil für den Umweltschutz. Bei jungen Menschen, Eltern und umweltbewussten Verbraucherinnen und Verbrauchern liegt der Anteil nur leicht höher. Trotz der Kritik beobachtet der VDM einen Gewöhnungseffekt: Die Zahl der Beschwerden sei deutlich zurückgegangen, das Kaufverhalten habe sich nicht wesentlich verändert.

So trinken 23 Prozent nach eigenen Angaben seltener direkt aus der Flasche, 20 Prozent meiden Produkte mit fest angebundenen Deckeln. Die Mehrheit hält laut NIM-Befragung jedoch an ihren Trinkgewohnheiten fest. Ein breiter Boykott sei nicht in Sicht, sagt Experte Unfried.