Hausbau: Wie Bauherren trotz steigender Kosten sparen können

von Anne Sophie Feil
|

Steigende Baukosten belasten Hausbau und Familien. Material, Zinsen und Vorschriften treiben die Preise. Diese Spartipps helfen Bauherren, finanzielle Risiken zu verringern.

Rohbau eines Mehrfamilienhauses. (Symbolbild)

Die Kostenentwicklung beim Bau bleibt weiterhin angespannt. Ein Eigenheim entwickelt sich immer stärker zum Premiumprodukt.

Quelle: Sven Simon

Die Hoffnung auf Entspannung am Bau erfüllt sich kaum. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist der Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im August 2025 gegenüber dem Vorjahrsmonat erneut um 3,1 Prozent gestiegen. Seit 2021 hat sich der Bau eines traditionellen Wohnhauses (also kein Fertighaus oder Modulbau) sogar um ein Drittel verteuert.

Entwicklung der Baupreise

ZDFheute Infografik

Warum Bauen immer teurer wird

Besonders betroffen sind die sogenannten Ausbauarbeiten, deren Preise mit 3,6 Prozent stärker zulegten als die reinen Rohbauarbeiten (+2,2 Prozent). Massive Steigerungen zeigen sich vor allem bei modernen Technologien und im Handwerk: So sind die Kosten für Elektro-, Sicherheits- und informationstechnische Anlagen um 5,1 Prozent gestiegen. Auch Heizanlagen und Wärmepumpen verteuerten sich um 4,4 Prozent.

Typical: Baustelle eines Mehrfamilienhauses

Das Rezept des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz lautet: "Bauen, bauen, bauen". Im Koalitionsvertrag verspricht die Regierung einen "Wohnungsbau-Turbo". Viel zu einseitig, kritisieren Experten.

20.05.2025 | 8:56 min

Daneben tragen auch tendenziell höhere Bauzinsen zur Gesamtbelastung bei, was die Finanzierung von Immobilien erheblich teurer macht. Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), bestätigt: "Explodierende Baukosten, hohe Zinsen und ein Dschungel aus Normen und Vorschriften ersticken viele Projekte im Keim."

Die Realität ist: Bauen in Deutschland ist zu teuer, zu kompliziert und für viele Familien längst unerschwinglich geworden.

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kostenfallen beim Hausbau erkennen und vermeiden

Abgesehen von teurem Baumaterial liegen die Kostenrisiken oft in der Planungs- und Vertragsphase. Der Verbraucherschützer Peter Burk vom Institut Bauen und Wohnen warnt, Kostenfallen entstünden fast immer durch "eine zu wenig sorgfältige Vorbereitung und eine zu unkritische Haltung gegenüber Bauangeboten, die man erhält". Ungenaue Verträge seien die häufigsten Kostentreiber.

Kostenfallen erkennen Sie nur, wenn Sie Bauangebote mit Hilfe von Fachleuten sehr gründlich durchgehen, und zwar immer gleichzeitig Pläne, Baubeschreibung und Vertrag.

Peter Burk, Verbraucherschützer

So könnten Bauherren Probleme rechtzeitig erkennen und umsteuern. Auch ein Architekt könne helfen, schreibt Burk, "aber den hat man nur, wenn man auf eigenem Grund baut - und auch das läuft nicht immer reibungslos. Ferner sind Architekten relativ teuer, was viele Bauherren doch wieder in Richtung Fertighaus denken lässt."

Verena Hubertz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, spricht beim Tag der Immobilienwirtschaft im Friedrichstadt-Palast.

Bundesbauministerin Hubertz will die Kosten für den Bau neuer Wohngebäude halbieren. Dies soll durch die Nutzung vorgefertigter Bauteile, wie etwa Gebäudewände, erreicht werden.

15.06.2025 | 0:21 min

Damit wären sie dann auch in diesem Fall wieder bei der selbst zu organisierenden gründlichen Vorprüfung aller Unterlagen vor Unterzeichnung.

Fertighaus als günstigere Alternative

Fertighäuser bestechen durch die vereinfachte Planung, niedrigeren Preis und hocheffiziente Bauweise. Indem der Fertighaushersteller vorgefertigte Bauteile verwendet, kann er die Bauzeit deutlich verkürzen.

Viele Verbraucher empfinden als Vorteil, dass man diese Häuser bei manchen Anbietern vorher sogar besichtigen kann und von vornherein Leistung und Kosten kennt.

Peter Burk, Verbraucherschützer

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) ergänzt: "Mit den meisten Fertighausherstellern lässt sich ein Festpreis vereinbaren, das schützt vor ungeplanten Kosten im Nachgang".

SGS NN

Die Baukosten in Deutschland steigen weiter und das deutlich schneller als die Inflation. Wie genau gehen die Preise in die Höhe? ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann berichtet.

10.10.2025 | 1:14 min

Weitere Spartipps des Baufinanzierers BSH:

Politik erleichtert Bürokratie, doch Kostendruck bleibt

Die Kostenentwicklung beim Bau bleibt weiterhin angespannt. Ein Eigenheim entwickelt sich immer stärker zum Premiumprodukt. Um den brachliegenden Wohnungsbau anzukurbeln, hat der Bundestag den sogenannten "Bau-Turbo" beschlossen.

Dieses befristete Gesetz soll bis Ende 2030 die Genehmigungsverfahren der Kommunen beschleunigen und ermöglicht es Gemeinden, von Bebauungsplänen abzuweichen. So sollen Neubauten, Aufstockungen oder Nachverdichtungen schneller umgesetzt werden können.

Bayern, München: Ein Baustellenschild und Baukräne stehen im Münchner Stadtteil Freiham.

Die neue Regierung möchte mehr Wohnungen schaffen und den Bau erleichtern. Der "Wohnungsbau-Turbo" könnte durch weniger Vorschriften und neue Standards den Bau beschleunigen.

10.04.2025 | 1:49 min

Ein wichtiger Schritt für die Branche, doch Baugewerbevertreter Pakleppa sieht weiterhin Hürden. Er warnt: "Ohne zinsgünstige Darlehen, weniger Bürokratie und eine ernsthafte Entlastung beim Bau wird der 'Bau-Turbo' nicht zünden."

Da zwei Drittel aller neuen Wohnungen durch private Bauherren entstünden, drohe ohne bessere Bedingungen der Stillstand.

