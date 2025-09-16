Zwei Brücken bei Salzgitter:Bau-Stillstand durch Planungsfehler der Bahn
Zwei Brücken über die L 498 bei Salzgitter wurden zu niedrig gebaut, weshalb die Straße eigentlich abgesenkt werden sollte. Doch dann das: Der Grundwasserspiegel ist zu hoch.
Bereits seit Januar 2023 baut die Deutsche Bahn an einer Überführung über die Landstraße 498 zwischen Sehlde und Salzgitter-Ringelheim. 2024 sollen die Bauvorhaben eigentlich beendet sein. Doch daraus wird nichts: Die Brücken wurden zu niedrig gebaut.
Damit die gesetzlich geforderte Mindest-Durchfahrtshöhe von 4,70 Meter trotz des Planungsfehlers beim Brückenbau eingehalten wird, soll dann die Straße abgesenkt werden. Die Brücken sind mittlerweile fertiggestellt, doch auf der sich darunter befindenden Baustelle der L 498 herrscht seit Monaten Stillstand.
Das Problem: Das Bauprojekt liegt in einer Sumpflandschaft, in welcher der Grundwasserspiegel üblicherweise erhöht ist. Eine Absenkung der L 498 würde dazu führen, dass diese bei starkem Regen überflutet wird.
Erhöhter Grundwasserspiegel wurde nicht beachtet
Doch weil die Messungen zur Erfassung des Grundwasserspiegels im Sommer stattgefunden haben, wurde der erhöhte Grundwasserspiegel wegen der trockeneren Bedingungen nicht festgestellt.
Die L 498 kann somit nicht fertiggestellt werden und bleibt eine Schotterpiste. Zum Ärger der Bewohner aus den umliegenden Gemeinden.
Die Anwohner klagen über lästige Umwege und eine Zunahme der Lärmbelastung durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.
Dabei sei das Problem bereits bekannt gewesen, so Sabine Thiele, stellvertretende Kreisvorsitzende und Ratsfrau aus Ringelheim. Bereits die alte Straße habe bei starkem Regen immer wieder unter Wasser gestanden.
Neues Vorhaben scheitert an unvollständigen Unterlagen
Damit die L 498 fertig gebaut werden kann, plant die Deutsche Bahn um. Der Konzern beschließt, das Grundwasser abzupumpen und es in einen nahegelegenen Fluss einzuleiten. Dazu reicht er seine Unterlagen bei der Unteren Wasserbehörde (UWB) ein.
Doch die Unterlagen sind unvollständig, eine Abpumpgenehmigung kann nicht erteilt und an der L 498 somit auch nicht weiter gebaut werden. Die Deutsche Bahn bedauert dies und bittet um Verständnis, schriftlich heißt es:
Bislang belaufen sich die Baukosten für das Vorhaben auf neun Millionen Euro. Für die Bewohner von Sehlde und Salzgitter-Ringelheim heißt es indes: Weiter abwarten und hoffen, dass die L 498 in naher Zukunft wieder befahrbar sein wird.
von Madeleine Berg und Valerie Albert
