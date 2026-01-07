Abfall für die Müllabfuhr oder doch lieber verwerten? Diese Frage stellen sich viele zum Ende der Weihnachtszeit, wenn der trockene Weihnachtsbaum entsorgt werden muss.

Gestern noch prachtvoller Schmuck im Wohnzimmer, heute nutzloser Abfall am Straßenrand: So geht es in diesen Tagen Millionen von Weihnachtsbäumen in Deutschland.

Das traditionelle Ende der Weihnachtszeit

Kaum ist das neue Jahr eingeläutet, haben viele Bundesbürger das Bedürfnis, mit der weihnachtlichen Besinnlichkeit aufzuräumen und nach vorn zu schauen.

In Schweden, Finnland und Norwegen ist die Weihnachtszeit traditionell am St.-Knut-Tag, dem 13. Januar, beendet; dann werden die Christbäume abgeschmückt und entsorgt. In den meisten Häusern in Deutschland wird der Baum nach dem Dreikönigstag am 6. Januar entsorgt und die Krippe wieder in den Keller geräumt. Nur die wenigsten folgen noch der früheren, bis 1969 im liturgischen Kalender festgeschriebenen katholischen Tradition, die Weihnachtszeit am 2. Februar, dem Lichtmess-Tag, ausklingen zu lassen.

Wo werden Weihnachtsbäume entsorgt?

Viel Arbeit für die Abfallentsorger in Städten und Gemeinden: Zahlreiche Kommunen organisieren eigene Abholtage oder kündigen Zeitpunkte an, an denen die Müllabfuhr die nutzlos gewordenen Blaufichten, Nordmann- oder Nobilistannen zusammen mit Restmüll oder Biomüll einsammeln. Auch Recyclinghöfe oder Annahmestellen für Grünschnitt nehmen die Bäume ab. Dort werden sie meist geschreddert, zu Mulch verarbeitet oder kompostiert.

Mancherorts übernehmen auch kirchliche Jugendgruppen, die Freiwillige Feuerwehr oder Chöre die Entsorgung gegen eine kleine Spende. Und mancherorts bilden die Weihnachtsbäume den Grundstock für lodernde Osterfeuer.

Was gar nicht geht: Die Bäume einfach in der freien Natur zu entsorgen. Wer dabei erwischt wird, riskiert ein Bußgeld - im Saarland etwa bis zu 300 Euro für eine Tanne, bis zu 500 Euro für mehrere Bäume.

Tannenzweige und -stämme verwerten

Möglich ist aber, dass man die getrockneten Stämme im eigenen Kamin verbrennt und die Zweige im eigenen Garten nutzt: zerkleinert im Kompost, als Frostschutz für Pflanzen oder als mögliche Verstecke für Kleintiere: Igel, Spitzmäuse, Käfer und Eichhörnchen finden in Haufen aus Reisig und Laub Schutz vor Fressfeinden und der winterlichen Kälte, wie der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau mitteilt.

Egal, wie der Baum entsorgt wird: Christbäume müssen komplett abgeschmückt und frei von jeglicher Dekoration sein, betonen die Entsorgungsunternehmen. Dies gilt für Lametta und Christbaumkugeln, aber auch für Kunstschnee oder Glitzerspray.

Vielerorts werden die von den Entsorgungsbetrieben gesammelten Tannen geschreddert und für Rekultivierungsmaßnahmen genutzt. Oder sie werden verbrannt und in Biomassekraftwerken in Strom und Fernwärme verwandelt. Rund 350.000 Bäume werden im Schnitt jedes Jahr allein in Berlin gesammelt. Das reicht nach Expertenangaben, um rund 500 Haushalte ein Jahr lang mit Wärme und Strom zu versorgen.

Achtung Brandgefahr: Trockene Bäume schnell entsorgen

Wer schon mal beobachtet hat, wie schnell ein Weihnachtsbaum mit seinen über 400.000 Nadeln in Flammen aufgeht und welche Wucht das Feuer entwickelt, bekommt Respekt. Einmal in Brand, löst der freigesetzte Harzdampf der Nadeln eine Kettenreaktion aus. Von Mini-Explosion zu Mini-Explosion breitet sich das Feuer sehr schnell auf den gesamten Baum aus. Dabei können nach Feuerwehr-Angaben in weniger als einer halben Minute bis zu 1.000 Grad Celsius erreicht werden. Nach zwei Minuten ist der Baum komplett herunter gebrannt.

Aus Sicht der Feuerwehren ist es deshalb gar nicht so schlecht, die Weihnachtsbäume möglichst früh zu entsorgen. Denn von trockenen Bäumen im Wohnzimmer geht eine erhebliche Gefahr aus, besonders wenn echte Kerzen verwendet werden.

