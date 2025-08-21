Holz, Kunststoff oder Glas:Welches Schneidebrett ist am besten?
Küchenbretter gibt es in zahlreichen Varianten. Doch welches Material ist hygienisch und auf welchem sammeln sich schnell Keime? Vor- und Nachteile der Materialien im Überblick.
Eine gute Reinigung ist bei Schneidebrettern das A und O. Doch nicht jedes Brett kann gleich gut gesäubert werden - und je nach Material können sich im Laufe der Zeit zahlreiche Keime ansammeln.
Wo liegen die Unterschiede zwischen Schneidebrettern aus Holz, Plastik und Glas? Antonia Brandstädter, Expertin für Lebensmittelhygiene von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gibt Tipps zur Auswahl und richtigen Nutzung von Küchenbrettern.
Vor- und Nachteile von Küchenbrettern aus Glas
"Aus hygienischer Sicht eignet sich vor allem Glas als Schneidebrett-Material", weiß Antonia Brandstädter. Denn bei Glasbrettchen bildeten sich kaum Schneiderillen, in denen sich Keime festsetzen und vermehren können.
Ein weiterer Vorteil: Glasbretter können in der Spülmaschine bei Temperaturen von 60 Grad oder heißer gereinigt werden.
Allerdings gibt es bei Glasbrettchen auch Nachteile. Denn wenn es fällt, können Scherben entstehen. "Für Kinder ist es daher weniger geeignet", gibt Brandstädter zu bedenken.
Und: Besonders bei Glasbrettchen können sich die Klingen von Messern deutlich schneller abnutzen und müssen daher häufiger nachgeschärft werden.
Schneidebrett aus Holz: Langlebig, muss aber sorgfältig gereinigt werden
Holzbretter können bei richtigem Umgang sehr langlebig sein. "Die Rillen, die durchs Schneiden entstehen und Raum für Keime bieten, können wieder glatt geschliffen werden", erklärt Brandstädter. Zum Teil würden sie sich durch das Aufquellen des Holzes bei Wasserkontakt sogar von selbst wieder ausgleichen.
Holzbrettchen können jedoch nicht in die Spülmaschine und werden daher bei weniger hohen Temperaturen gereinigt, so Brandstädter. Zwar könne man ein Schneidebrett auch mit einer Spülbürste, Spülmittel und möglichst heißem Wasser sauber kriegen, "da muss man aber wirklich gut und sehr gründlich schrubben."
Auch nach dem Spülen muss man bei Holz etwas vorsichtiger sein. Wenn das Holz vor dem Wegräumen nicht komplett trocknet, kann es neben Keimwachstum auch zu Schimmelbildung kommen.
Um Keime abzutöten, könne man gereinigte Holzbretter auch ab und zu für ein paar Sekunden in der Mikrowelle erhitzen.
Holz ist als nachwachsender Rohstoff besonders nachhaltig, wenn es lange genutzt wird, sagt Verbraucherschützerin Antonia Brandstädter. Die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass man nachhaltige Produkte kaufe und beispielsweise kein Tropenholz auswähle. Am besten greife man zu Brettchen aus nachhaltig produziertem, unbehandeltem und regionalem Hartholz wie Buche oder Olivenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, so Brandstädter. Ob ein Holzbrettchen nachhaltig hergestellt wurde, erkennt man an dem FSC-Zeichen.
Schneidebrett aus Kunststoff: Leicht zu reinigen, doch Vorsicht bei Abnutzung
Bei Kunststoffbrettern ist die Reinigung meist etwas einfacher und kann bei höheren Temperaturen erfolgen, da sie meistens in der Spülmaschine gereinigt werden können. Allerdings gibt es dabei auch einen Nachteil:
Zudem könne man bei Plastikbrettchen nicht die Rillen ausschleifen. Ein zerfurchtes Plastik-Schneidebrett müsse entsorgt werden, so die Expertin.
Bei Plastikbrettchen sollte man auf die Kennzeichnung "spülmaschinenfest" achten, empfiehlt Brandstädter. Denn nur Brettchen mit diesem Hinweis halten Spülgänge ohne Abnutzungserscheinungen aus und eignen sich daher auch als Küchenbrettchen. Bei Brettchen, die nur "spülmaschinengeeignet" sind, könne sich zum Beispiel der Belag ablösen.
Ein Allround-Schneidebrett oder mehrere spezialisierte?
Schneidebretter sollten getrennt nach Lebensmitteln verwendet werden. Das ist besonders wichtig, wenn gleichzeitig Gerichte mit rohem Fleisch oder rohem Fisch und Gerichte mit Rohkost zubereitet werden. "Aber auch Lebensmittel wie Sprossen, frische Kräuter oder vorgeschnittene Salate sollte man nicht unterschätzen", ergänzt Brandstädter. Diese Produkte gehörten ebenfalls zu den leicht verderblichen Lebensmitteln und könnten mit krankmachenden Keimen belastet sein.
Außerdem sei es auch immer möglich, dass die Bretter beim Spülen nicht einwandfrei sauber werden, sagt Brandstädter. Deswegen sei ein Brettchen-System sinnvoll, indem man verschiedene Brettchen für verschiedene Lebensmittelgruppen verwende.
Je schneller ein Brettchen nach dem Waschen abgetrocknet wird, desto hygienischer sei es, erklärt die Expertin für Lebensmittelhygiene. So könne verhindert werden, dass sich übrig gebliebene Keime durch eine feuchte Umgebung begünstigt weiter vermehren. Wenn das Schneidebrett jedoch auch nach der gründlichen Reinigung noch unangenehm riecht, sollte es entsorgt werden, rät Brandstädter.
Julia Ludwig ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
