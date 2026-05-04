Moskau: Sorgen vor Militärparade - Ukraine-Drohne trifft Hochhaus

Mit einem Drohnenangriff auf ein Hochhaus in Moskau befeuert die Ukraine die russischen Sicherheitssorgen vor der geplanten Militärparade. Präsident Selenskyj legt nach.

Bei einem nächtlichen Drohnenangriff der Ukraine wurde ein Hochhaus mit Luxuswohnungen im Westen Moskaus beschädigt. Nach Behördenangaben wurde niemand dabei verletzt. 04.05.2026 | 0:32 min

Kurz vor den Feiern zum Tag des Sieges in Russland haben ukrainische Drohnen ein Wohnhochhaus in Moskau getroffen. Das verstärkt die Sorgen wegen der am Wochenende geplanten Militärparade.

Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb am frühen Morgen auf der Plattform Telegram, es habe keine Verletzten gegeben. Doch der Einschlagsort liegt nur etwa sechs Kilometer Luftlinie vom Roten Platz entfernt. Dort will Kremlchef Wladimir Putin wie jedes Jahr am 9. Mai die Militärparade zur Erinnerung an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg abnehmen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj streute aus der Ferne Salz in diese Wunde. Der Angreifer Russland sei nach mehr als vier Jahren Krieg geschwächt, während sein eigenes Land stärker werde, sagte Selenskyj beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Armeniens Hauptstadt Eriwan.

Isjum liegt im Osten der Ukraine in Frontnähe und ist ständig von Drohnen bedroht. Wie das Leben hier aussieht, berichtet ZDF-Reporterin Anne Brühl bei ZDFheute live. 30.04.2026 | 8:59 min

Selenskyj: Ukrainische Drohnen über Siegesparade?

"In diesem Sommer wird der Moment kommen, an dem Putin entscheiden wird, was er weiter tun will, den Krieg auszuweiten oder den Weg der Diplomatie einzuschlagen", sagte Selenskyj laut Mitschnitt seiner Rede. Bei der Parade werde Moskau zum ersten Mal seit vielen Jahren keine Militärtechnik mehr zeigen können.

Und sie fürchten, dass Drohnen über den Roten Platz fliegen. Das sagt etwas. Es zeigt, dass sie jetzt nicht stark sind. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Das russische Verteidigungsministerium hatte schon Ende April mitgeteilt, wegen Sicherheitsbedenken finde die Militärparade am Samstag diesmal ohne Panzer und Raketen statt.

Vor wenigen Tagen wurde eine Ölraffinerie am Schwarzen Meer von einer ukrainischen Drohne getroffen. Der Angriff trifft Russland wirtschaftlich und psychologisch und hat zugleich erhebliche Umweltfolgen. 29.04.2026 | 1:41 min

Drohneneinschlag unweit der deutschen Botschaft

Beschädigt wurde ein markanter Wolkenkratzer, 213 Meter hoch, mit Luxuswohnungen, im Westen der russischen Hauptstadt. Fotos zeigten mehrere verbrannte Fenster eines Stockwerks auf halber Höhe. Der Staatssender Rossija-1 veröffentlichte ein Video, das eingestürzte Wände und beschädigte Türen zeigt.

An der Straße Mosfilmowskaja gibt es auch mehrere Botschaften. Die deutsche Botschaft liegt knapp einen Kilometer vom Einschlagsort entfernt. Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden Sobjanin zufolge von der Flugabwehr abgeschossen.

Russisches Militär: Mehr als 100 Drohnen abgefangen

Für die Nacht zum Montag meldete das russische Verteidigungsministerium 117 angeblich abgefangene feindliche Drohnen über vielen Teilen des Landes. Ukrainische Drohnen fliegen immer wieder den Großraum Moskau an. Sie stören den Flugverkehr. Einschläge gab es eher selten, weil die Ukraine ihre Angriffe auf Militärobjekte und Anlagen der russischen Öl- und Gasindustrie konzentriert. Unklar blieb, ob der Treffer geplant war oder durch einen Steuerungsfehler oder elektronische Ablenkmaßnahmen verursacht wurde.

Trotz Repression und Propaganda gibt es in Russland Stimmen, die den Krieg gegen die Ukraine kritisieren. Öffentliche Kritik bleibt selten, nur vereinzelt wird der Unmut hörbar. 22.04.2026 | 1:35 min

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Russland beschießt dabei auch systematisch das Hinterland des Nachbarn und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode; Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: dpa, AFP