Ukraine-Angriff befürchtet: Parade in Moskau ohne Militärfahrzeuge

Moskau fürchtet ukrainische Drohnenangriffe. Deshalb findet die traditionelle Parade zum Sieg über Nazi-Deutschland erstmalig ohne schweres Gerät statt.

Die Siegesparade am 9. Mai in Moskau wird erstmals ohne Militärfahrzeuge stattfinden. Quelle: AP/Alexander Zemlianichenko

Das russische Verteidigungsministerium hat bekanntgegeben, dass während der Parade am 9. Mai keine Militärfahrzeuge über den Roten Platz fahren werden. Nur Fußtruppen sollen an der Parade teilnehmen, begleitet von einigen Überflügen von Kampfflugzeugen und Hubschraubern. Dies ist die erste Parade, die jemals ohne Panzer, Artillerie und andere schwere Waffen stattfinden soll.

Der Grund für die Absage der Parade ist, dass der Kreml ukrainische Drohnenangriffe fürchtet, da die russische Luftabwehr offensichtlich nicht in der Lage ist, massive Angriffe vollständig abzuwehren. Russland hat die Ukraine offiziell um einen eintägigen Waffenstillstand für den 9. Mai gebeten, aber Kiew hat noch nicht geantwortet.

Moskau geht bei der Rekrutierung neuer Soldaten immer rigoroser vor. 21.04.2026 | 1:48 min

Ukraine zerstört Flugzeuge tief in Russland

Im Laufe der Woche setzte die Ukraine ihre Langstrecken-Drohnenangriffe tief im Inneren Russlands fort. Am 1. Mai wurde berichtet, dass ukrainische Drohnen erfolgreich den Militärflughafen Shagoi in der Region Tscheljabinsk getroffen haben, etwa 1.600 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. Satellitenbildern zufolge rechneten die Russen nicht mit einem Angriff so tief im Inneren der Föderation, sodass die Flugzeuge nicht in gehärteten Schutzräumen oder Bunkern geparkt waren.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Infolgedessen wurden nicht nur mehrere Suchoi Su-34-Bomber zerstört, sondern auch einige seltene Suchoi Su-57-Kampfflugzeuge. Zudem traf ein weiterer Drohnenangriff am 29. April einen provisorischen Hubschrauberlandeplatz in der Region Woronesch in der Nähe von Babky und zerstörte mindestens drei Mi-17- und Mi-28-Hubschrauber.

Die Ukraine greift gezielt die russische Öl-Infrastruktur an. ZDFheute live analysiert, wie sehr der Druck auf Moskau wächst. 30.04.2026 | 49:11 min

Weitere Schläge gegen russische Ölinfrastruktur

Eine weitere Serie von Langstreckenangriffen traf die Region Perm, zunächst eine Ölpumpstation, später eine Öllagerstätte. Die Eindringtiefe dieser Angriffe betrug etwa 1.500 Kilometer. Der Ölhafen von Tuapse wurde erneut von ukrainischen Drohnen angegriffen, bereits zum vierten Mal in 16 Tagen.

Die wenigen verbliebenen (noch nicht zerstörten) Luftabwehrsysteme konnten den Angriff nicht abwehren, sodass die Ölinfrastruktur erneut in Brand geriet. Die sich abzeichnende ökologische Katastrophe ist so gravierend, dass sogar die Mainstream-Propagandasender des Kremls darüber berichten, da das Ausmaß zu groß ist, um es zu ignorieren.

Eine Ölraffinerie am Schwarzen Meer wurde von einer ukrainischen Drohne getroffen. Der Angriff trifft Russland wirtschaftlich hart. 29.04.2026 | 1:41 min

Nordkoreanische Verluste in der Ukraine

Laut durchgesickerten Informationen aus Nordkorea verlor Pjöngjang bei den Kämpfen in der Region Kursk gegen die ukrainische Armee mindestens 1.144 Soldaten. Die Quelle ist ein Bild eines kürzlich eingeweihten Kriegsdenkmals in Pjöngjang, das den nordkoreanischen Soldaten gewidmet ist, die bei Einsätzen im Ausland, also praktisch in der Ukraine, ums Leben kamen.

Auf dem Denkmal befinden sich 143 Zeilen mit jeweils acht Namen. Dies stellt sicher nur eine Untergrenze dar, während die tatsächliche Zahl der getöteten Nordkoreaner möglicherweise viel höher liegt - es gibt lediglich keine vergleichbaren Belege wie die Bilder zu diesem speziellen Denkmal.

Im Donbass muss sich die Ukraine weiter verteidigen und kontert mit Angriffen auf die russische Öl-Industrie. ZDFheute live analysiert. 26.03.2026 | 44:29 min

Frankreich schlägt Weitergabe alter Mirage-Jets vor

Im Vorfeld des Besuchs von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Athen am 24. und 25. April schlug Frankreich Griechenland vor, dass Athen, falls es seine veralteten 43 Mirage-2000-Kampfflugzeuge an die Ukraine übergibt, danach neue Rafale-Jets zu einem reduzierten Preis von Frankreich kaufen könnte. Athen lehnte das Angebot jedoch ab, höchstwahrscheinlich weil der Verzicht auf die Mirage-Jets seine einsatzfähige Kampfflugzeugflotte um etwa 20 Prozent verringern würde, während die Ersatz-Rafale erst in einigen Jahren eintreffen würden.

Die anfängliche Ablehnung bedeutet nicht, dass ein ähnliches Abkommen in Zukunft nicht zustande kommen wird. Dennoch brachte die anfängliche Ablehnung Macron in eine etwas unangenehme Lage und enttäuschte auch die Ukraine. Kiew hat die Mirage-2000-Kampfflugzeuge sowohl gegen russische Drohnen als auch für Angriffe auf Bodenziele äußerst effizient eingesetzt. Bislang wurde der Verlust einer Mirage-2000 im Kampf dokumentiert.

Europa müsse seine Sicherheit selbst regeln, sagt der Politikwissenschaftler Nico Lange, dabei sei die Ukraine ein wichtiger Partner. 15.04.2026 | 4:34 min

Russischer Kriegskommentator warnt vor Niederlage

Der ehemalige Militärkommandant im Donbass und prominente russische Kriegskommentator Igor Girkin warnte öffentlich, dass Russland auf eine militärische Niederlage zusteuere. Er argumentierte, dass der neu vereinbarte europäische Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro an die Ukraine darauf hindeute, dass der Westen bereit sei, die Ukraine weiterhin mit allem zu versorgen, was Kiew benötige, während es für Russland immer schwieriger werde, die Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog