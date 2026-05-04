Update am Abend: Straße von Hormus, Virus an Bord, Tschüss X

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in der Straße von Hormus tut sich was: US-Kriegsschiffe haben nach Angaben der Armee die bislang von Iran blockierte Meerenge durchfahren. Auf einem Kreuzfahrtschiff vor Kap Verde gibt es offenbar einen Virusausbruch mit Toten und einige Parteien in Deutschland ziehen sich mit einer entschiedenen Botschaft gegen Elon Musk von dessen Plattform X zurück. Die Meldungen des Tages.

Hormus-Blockade durchbrochen, Schüsse auf US-Schiff?

Das ist passiert: Nach Angaben der US-Armee haben US-Kriegsschiffe die Straße von Hormus durchfahren - auch zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe haben demnach die Meerenge passiert. Zuvor hatte Iran nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars zwei Raketen auf ein US-Militärschiff in der Straße von Hormus abgefeuert. Das US-Militär bestreitet, dass ein US-Kriegsschiff von iranischem Beschuss getroffen worden sei.

Nach Angaben der US-Armee haben US-Kriegsschiffe die Straße von Hormus durchfahren - auch zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe haben demnach die Meerenge passiert. Zuvor hatte Iran nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars zwei Raketen auf ein US-Militärschiff in der Straße von Hormus abgefeuert. Das US-Militär bestreitet, dass ein US-Kriegsschiff von iranischem Beschuss getroffen worden sei. Das ist der Hintergrund: Donald Trump hatte am Sonntag einen US-Militäreinsatz angekündigt, bei dem dort festsitzende Schiffe aus der Meerenge hinaus "geleitet" werden sollten. Ein Vertreter des iranischen Militärs hatte daraufhin mit Angriffen auf das US-Militär gedroht.

Donald Trump hatte am Sonntag einen US-Militäreinsatz angekündigt, bei dem dort festsitzende Schiffe aus der Meerenge hinaus "geleitet" werden sollten. Ein Vertreter des iranischen Militärs hatte daraufhin mit Angriffen auf das US-Militär gedroht. Darum ist das wichtig: Der Einsatz erhöht die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran in der strategisch wichtigen Meerenge.

Umfassend informiert bei ZDFheute live:

ZDFheute live, 04.05.2026, 14:00 Uhr 04.05.2026 | 20:49 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Tote auf Kreuzfahrtschiff

Das ist passiert: Auf einer Kreuzfahrt von Argentinien zum afrikanischen Inselstaat Kap Verde sind drei Menschen mutmaßlich am Hantavirus gestorben - unter ihnen ist auch ein Deutscher. Ein Passagier liegt im südafrikanischen Johannesburg auf der Intensivstation, zwei weitere Passagiere sind erkrankt. Die Behörden von Kap Verde verweigern dem Schiff die Einfahrt in den Hafen der Hauptstadt.

Auf einer Kreuzfahrt von Argentinien zum afrikanischen Inselstaat Kap Verde sind drei Menschen mutmaßlich am Hantavirus gestorben - unter ihnen ist auch ein Deutscher. Ein Passagier liegt im südafrikanischen Johannesburg auf der Intensivstation, zwei weitere Passagiere sind erkrankt. Die Behörden von Kap Verde verweigern dem Schiff die Einfahrt in den Hafen der Hauptstadt. Das ist der Hintergrund: Hantaviren werden üblicherweise über die Ausscheidungen von Nagetieren übertragen und lösen schwere Atemwegserkrankungen aus. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich, aber selten. In Deutschland erkranken jährlich wenige Hundert Menschen an dem Virus. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gab es in den vergangenen 25 Jahren hierzulande nur einen Todesfall.

Hantaviren werden üblicherweise über die Ausscheidungen von Nagetieren übertragen und lösen schwere Atemwegserkrankungen aus. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich, aber selten. In Deutschland erkranken jährlich wenige Hundert Menschen an dem Virus. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gab es in den vergangenen 25 Jahren hierzulande nur einen Todesfall. So reagiert die Weltgesundheitsorganisation: Nach Angaben der WHO besteht kein Grund zur Beunruhigung. "Die Gefahr für die allgemeine Bevölkerung bleibt weiterhin niedrig", erklärte Hans Kluge, Regionaldirektor für Europa. Es gebe "keinen Anlass zur Panik oder zu Reisebeschränkungen".

ZDFheute Xpress, 04.05.2026, 09:28 Uhr 04.05.2026 | 0:18 min

SPD, Grüne und Linke verlassen X

Das ist passiert: Grüne, SPD und Linke ziehen sich vom Internetdienst X zurück in einer untereinander abgestimmten Aktion. "X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken", hieß es in gleichlautenden Mitteilungen. Betroffen sind demnach sowohl die offiziellen Accounts der Parteien als auch die privaten Accounts führender Vertreter.

Grüne, SPD und Linke ziehen sich vom Internetdienst X zurück in einer untereinander abgestimmten Aktion. "X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken", hieß es in gleichlautenden Mitteilungen. Betroffen sind demnach sowohl die offiziellen Accounts der Parteien als auch die privaten Accounts führender Vertreter. Das ist der Hintergrund: Der US-Milliardär Elon Musk hatte den Internetdienst, der damals noch Twitter hieß, im Oktober 2022 gekauft. Schutzmechanismen gegen Desinformation fuhr er gezielt zurück, nach eigenen Angaben mit dem Ziel, die "freie Meinungsäußerung" zu fördern.

ZDFheute Xpress, 04.05.2026, 15:30 Uhr 04.05.2026 | 0:24 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

2024 war jede dritte Geburt im Krankenhaus ein Kaiserschnitt. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit.

Ratgeber: So schützen Sie sich vor Betrug bei Booking.com

Die Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsversuchen beim Buchungsportal Booking.com. So erkennen Sie falsche Zahlungsaufforderungen und schützen Ihre Daten.

Volle Kanne, 16.04.2026, ab 09:05 Uhr 16.04.2026 | 0:40 min

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Neues Leben für Hunde: Die Tierschutzorganisation "Big Dog Ranch Rescue" konnte nach Protesten 1.500 Beagle aus einer US-Zucht- und Forschungseinrichtung in Wisconsin retten.

ZDFheute Xpress, 04.05.2026, 11:15 Uhr 04.05.2026 | 0:41 min

Streaming-Tipp für den Abend

Mit DDR-Mopeds auf Tour. "Simson Roadtrip - 1.528 km durch Deutschland" begleitet acht Freunde in vier Folgen. 18 Prozent Steigung an der Wartburg und erste Pannen sorgen für Schwierigkeiten - ein Unfall verändert dann alles.

30.04.2026 | 31:13 min

Rezept des Tages: Käse-Lauch-Bratlinge

Volle Kanne, 04.05.2026, ab 09:05 Uhr 04.05.2026 | 5:49 min

Bratlinge mit würzigem Cheddar und saftigem Lauch - dazu serviert Mario Kotaska ein Zwiebel-Relish und eine Käsesoße. Hier gibt's das Rezept.

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