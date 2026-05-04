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US-Videospielkette Gamestop will Ebay kaufen

Konkurrenz für Amazon?:Gamestop bietet knapp 56 Milliarden Dollar für Ebay

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Der Videospielehändler Gamestop will die Online-Plattform Ebay übernehmen - und einen "wahren Konkurrenten" zu Amazon schaffen. Bei der Finanzierung gibt es jedoch offene Fragen.

Ebay-Logo vor Hauptquartier

Seit Februar hält Gamestop bereits einen Anteil von rund fünf Prozent an eBay.

04.05.2026 | 0:19 min

Die US-Videospielkette Gamestop will für rund 55,5 Milliarden Dollar (47,3 Milliarden Euro) die Online-Plattform Ebay kaufen, um einen "wahren Konkurrenten" zum Online-Handelsriesen Amazon zu schaffen. Gamestop hat seit Anfang Februar Aktien von Ebay erworben und hält derzeit etwa fünf Prozent der Anteile, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte.

Für weitere Ebay-Aktien bietet Gamestop 125 Dollar pro Stück, das wären demnach 46 Prozent mehr als der Durchschnittskurs seit Anfang Februar. Ein solcher Zukauf wäre ungewöhnlich, da Gamestop mit einem Börsenwert von knapp zwölf Milliarden Dollar deutlich kleiner ist als Ebay mit rund 46 Milliarden Dollar.

Das Logo und der Schriftzug vom Onlineversandhändler Amazon sind an der Fassade der Zentrale von Amazon Deutschland zu sehen.

Amazon will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Finanziert wird die Ausgaben-Offensive durch das Handelsgeschäft und die Cloud-Sparte.

06.02.2026 | 0:28 min

Gamestop: Ebay sollte "mehrere hundert Milliarden Dollar wert" sein

Dem "Wall Street Journal" sagte Gamestop-Chef Ryan Cohen:

Ebay sollte mehr wert sein und wird mehr wert sein.

Ryan Cohen, Gamestop

Und weiter: "Ich habe vor, Ebay in ein Unternehmen zu verwandeln, das mehrere hundert Milliarden Dollar wert ist." Er habe eine verbindliche Zusage der TD Bank über einen 20-Milliarden-Dollar-Kredit für die Übernahme.

Luftaufnahme des Paramount-Logos auf dem Wasserturm der Paramount Studios am 23. Februar 2026 in Los Angeles, Kalifornien. Paramount Skydance ist bereit, sein Übernahmeangebot für Warner Bros. Discovery über das aktuelle Gebot von Netflix hinaus zu erhöhen, was zu einem Bieterwettstreit mit hohen Einsätzen führen könnte, bei dem Netflix sich aus dem Geschäft zurückziehen könnte, wenn es überboten wird.

Auch in der Filmbranche steht eine große Übernahme bevor: Mit der Warner-Übernahme durch Paramount landet CNN unter Kontrolle der Ellison-Familie. Kritiker fürchten aufgrund der Trump-Nähe der neuen Besitzer um die Unabhängigkeit von CNN.

27.02.2026 | 2:29 min

Großteil der Finanzierung noch unklar

Gamestop erklärte zudem, das Unternehmen verfüge über eigene Barmittel in Höhe von rund 9,4 Milliarden Dollar. Dazu kämen Einsparungen bei Ebayin Höhe von zwei Milliarden Dollar in den zwölf Monaten nach der Übernahme - und dies wiederum werde zu einem Gewinnsprung führen.

Gamestop-Chef Cohen sagte dem "Wall Street Journal" außerdem, dass er sich, sollte das Management von Ebay sich nicht offen für die Übernahme zeigen, direkt an die Aktionäre wenden werde. Die nächste Hauptversammlung ist im Juni geplant. Ebay reagierte zunächst nicht auf die Mitteilung.

Gamestop schließt Filialen - Ebay auf Wachstumskurs

Gamestop wurde 2021 als sogenannte Meme-Aktie bekannt. Damals ermunterten sich Kleinanleger in Online-Foren gegenseitig zum Kauf bestimmter Werte. Damit brachten sie Hedgefonds, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, in die Bredouille. Cohen war im Januar 2021 in den Verwaltungsrat eingezogen und hatte im September 2023 den Chefposten bei Gamestop übernommen. Er steuerte den Konzern durch strikte Kostensenkungen zurück in die Gewinnzone.

Cohen ist seit Januar 2021 Chef von Gamestop. Zuvor hat er als Mitgründer den auf Haustier-Artikel spezialisierten Online-Händler Chewy geführt. Er hatte 2020 eine hohe Beteiligung bei dem Spielehändler aufgebaut, dessen Management er als zu langsam beim Online-Geschäft kritisierte, und übernahm 2023 den Chefposten. Cohen ließ viele Läden schließen und setzte stattdessen auf das Geschäft etwa mit Sammelkarten und Retro-Konsolenspielen, die Nostalgie bei Gamern wecken.

Auch Ebay versucht aktuell, sich stärker auf lukrative Kategorien wie etwa Sammelartikel, Autoteile und gebrauchte Modeartikel zu konzentrieren. Firmenchef Jamie Iannone setzte zudem auf Künstliche Intelligenz, um Nutzern das Einkaufen auf der Plattform zu erleichtern.

Quelle: AFP, dpa

Gamestop hat mit dem Trend zu Online-Käufen zu kämpfen und musste in der Vergangenheit zahlreiche Filialen schließen. Im Weihnachtsquartal verbuchte der Einzelhändler einen Umsatzrückgang um 14 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar.

Der Online-Händler Ebay ist dagegen auf Wachstumskurs. Vor allem das Geschäft mit Sammlerstücken sowie mit Ersatzteilen für Autos und Motorräder brummt. Am Mittwoch hatte die Plattform eine Umsatzprognose für das zweite Quartal abgegeben, die über den Markterwartungen lag. Das Geschäft mit Kleinanzeigen hat Ebay vor einigen Jahren verkauft.

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Quelle: AFP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "US-Videospielkette Gamestop will Ebaykaufen" am 04.05.2026 um 10:21 Uhr.
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