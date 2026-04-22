RTL darf Sky kaufen: EU-Kommission genehmigt Übernahme

Im Juni 2025 hatte RTL die Übernahme von Sky Deutschland angekündigt, nun folgte die Freigabe durch die EU-Kommission. Im Sommer soll der Zusammenschluss vollzogen werden.

In Brüssel hat die EU-Kommission die Übernahme des TV-Senders Sky durch RTL genehmigt. Der Kauf wurde bereits am 1. Juni letzten Jahres angekündigt. 22.04.2026 | 0:18 min

Die RTL Group darf Sky Deutschland übernehmen. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hat die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben.

Die EU-Kommission prüft bei Fusionen und Übernahmen großer Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum regelmäßig, ob wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen. Im Fall von RTL und Sky stellte die Behörde "nach sorgfältiger Prüfung" fest, dass die Transaktion den Wettbewerb "nicht erheblich verringern würde" und genehmigte sie ohne Auflagen.

EU: RTL und Sky durch Bündelung besser gerüstet

"Die Transaktion ermöglicht es etablierten europäischen Mediengruppen, ihre Position in einer Zeit des Branchenwandels zu festigen, in der sie zunehmend unter Druck von globalen Streaming-Plattformen stehen", teilte Teresa Ribera, Wettbewerbskommissarin der EU, mit. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen seien RTL und Sky besser gerüstet, um in diesem sich rasant verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

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Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet, wie der RTL-Mutterkonzern Bertelsmann mitteilte. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter soll das kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion führen. Man erwarte Synergien von jährlich rund 250 Millionen Euro.

RTL setzt immer mehr auf digitale Abo-Modelle

Im Juni 2025 hatte die RTL Group ihre Pläne zur Übernahme von Sky Deutschland vorgestellt. Ziel des Zusammenschlusses ist es, die Marktposition im deutschen Streaming- und TV-Geschäft gegenüber großen US-Anbietern zu stärken. Durch die Integration von Sky will RTL außerdem sein Abonnementgeschäft ausbauen und unabhängiger vom klassischen TV-Werbemarkt werden, der weiter unter Druck steht.

Die RTL Group setzt zunehmend auf digitale Abo-Modelle, um den Rückgang klassischer Werbeerlöse im linearen Fernsehen auszugleichen. Dazu wurde auch das Angebot von RTL+ weiterentwickelt - etwa durch neue Bündelangebote wie die Kooperation mit HBO Max, die über die Vermarktungstochter AdAlliance vertrieben wird. Der Konzern will so seine Position als führender Anbieter in der deutschsprachigen Medienlandschaft festigen.

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Sky gehörte bislang zu Comcast

Sky Deutschland wird künftig Teil von RTL Deutschland. Zu Sky Deutschland gehören neben klassischen Fernsehsendern auch der Streamingdienst Wow.

Sky Deutschland zählt bislang zum US-Medienkonzern Comcast. Der Kaufpreis beträgt rund 150 Millionen Euro in bar, hinzu kommt eine variable Komponente, die an den Aktienkurs der RTL Group gekoppelt ist. Je nach Kursentwicklung könnten für RTL noch bis zu 377 Millionen Euro zusätzlich fällig werden.

Mit der Übernahme vereint die börsennotierte RTL Group im deutschsprachigen Raum ein breites Portfolio aus frei empfangbaren TV-Sendern, Bezahlsendern und Streaming-Portalen - ergänzt um Zeitschriften und Audioangebote.

Durch den Kauf des Bezahlsenders erhält RTL außerdem Zugang zu Sportrechten von Sky, darunter die Fußball-Bundesliga, die englische Premier League und die Formel 1. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe kündigte an, die Sportrechte künftig auf allen Plattformen nutzen zu wollen, um dort Erlöse zu erzielen. So werde man etwa im Free-TV von RTL künftig mehr Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga zeigen sowie Partien im DFB-Pokal auch auf RTL+ und europäische Spiele auch auf Sky.

Quelle: dpa, Reuters