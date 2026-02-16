  3. Merkliste
Filmförderung für Deutschland: Bessere Filme, teureres Streaming?

Filmförderung für Deutschland:Investitionspakt: Bessere Filme, teurere Streaming-Abos?

von Dennis Berger

|

Die Bundesregierung plant, mit einer Investitionsabgabe für Streamingdienste den deutschen "Filmbooster" zu zünden. Was das für Zuschauer und Abonnenten bedeuten könnte.

Um den Filmstandort Deutschland zu stärken, plant die Bundesregierung eine Investitionspflicht für Netflix und Co. ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller erklärt die Details.

05.02.2026 | 1:31 min

Die deutsche Produktion des Klassikers "Im Westen nichts Neues" war bei der Oscar-Verleihung 2023 in neun Kategorien nominiert. Darunter zum ersten Mal überhaupt in der deutschen Filmgeschichte als "Bester Film". Vier Oscars gewann er schließlich, und wurde damit zum internationalen Vorzeigeerfolg für die deutsche Filmindustrie. Der Film entstand aber größtenteils in Tschechien, nicht in Deutschland.

Filmbooster für Deutschland geplant

Das hat offenbar die Politik zum Nachdenken gebracht. Nun will die Bundesregierung mit dem "Filmbooster"-Gesetz den Filmstandort Deutschland stärken: "Mit Investitionspakt und Filmbooster schaffen wir endlich verlässliche, international konkurrenzfähige Rahmenbedingungen", erklärt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Ziel ist es, mehr Filme und Serien in Deutschland zu produzieren - und das mit Erfolg.

Charli XCX | Sängerin und Schauspielerin

Die Berlinale bleibt ein Filmfestival - doch auch musikalische Größen betreten den roten Teppich. Popstar Charlie XCX und Judas Priests Rob Halford präsentieren ihre filmischen Projekte.

16.02.2026 | 1:54 min

Zur Finanzierung des "Filmboosters" stellt der Bund jährlich 250 Millionen Euro bereit. Gleichzeitig sollen Streamingdienste und TV-Sender mindestens acht Prozent ihres Jahresumsatzes in deutsche Film- und Serienproduktionen investieren. Die Politik will mitbestimmen, wohin das Geld fließt - etwa in Filme auf Deutsch. Wer mehr als zwölf Prozent investiert, muss weniger Vorgaben erfüllen. Frankreich und andere Länder haben eine ähnliche Abgabe bereits eingeführt.

Streaming-Abgaben im europäischen Vergleich

Filmförderung in der Kritik

Die Vision: deutsche Filme, die mit Hollywood und Südkorea mit seiner ebenfalls sehr erfolgreichen Filmindustrie konkurrieren können. Aber: Braucht es wirklich mehr Geld, um den deutschen Film zu pushen? Eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen ist "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck. Das Drama um einen Stasi-Agenten gewann 2007 den Oscar. Dabei entstand der Film als Studentenprojekt - mit kleinem Budget und niedrigen Gagen.

Thorsten Hennig-Thurau, Marketing- und Medienexperte der Uni Münster, sieht den Investitionspakt kritisch. Zwar könnten deutsche Produzenten profitieren, doch ob das auch für die Filme gilt, bleibe fraglich.

Unsere Analysen, gemeinsam mit den Kollegen aus Hamburg, geben keinen Hinweis darauf, dass staatliche Filmförderung Filme besser macht.

Thorsten Hennig-Thurau, Medienwissenschaftler Uni Münster

Berlinale

Die 76. Berlinale hat begonnen, das publikumsstärkste Filmfestival der Welt. Es tummeln sich Stars aus aller Welt in der Hauptstadt - und auch ein Drama aus Deutschland feierte Premiere.

16.02.2026 | 1:30 min

Seine Forschung lege nahe, dass die Förderung oft nicht die Filme unterstützt, die das größte Erfolgspotenzial haben. Statt mehr Geld fordert Hennig-Thurau eine grundlegende Reform der Filmförderung - zugunsten der Branche und junger Talente. Er kritisiert den hohen Verwaltungsaufwand und die unklaren Vergabekriterien.

Die Filmförderung ist in erster Linie ganz viel deutsche Verwaltungsarbeit.

Thorsten Hennig-Thurau, Medienwissenschaftler Uni Münster

Es fehle der Filmförderung an klaren und messbaren Kriterien sowohl für die systematische Ermittlung von kommerziell erfolgversprechenden Produktionen als auch von großer Filmkunst, erläutert Hennig-Thurau.

Die Goldenen Bären der Berlinale 2026.

Bei den Internationalen Filmfestspielen dürfen Kinofans und Stars sich auf Filmhighlights und Überraschungen freuen.

11.02.2026 | 2:36 min

Steigen die Streamingpreise durch Filmabgabe für Streaming-Anbieter?

Der Verband der privaten Medien warnt vor höheren Kosten für Streamingdienste, die sich in steigenden Abo-Preisen niederschlagen könnten. Hennig-Thurau widerspricht:

Mir ist kein Land bekannt, in dem eine Preiserhöhung eines Streamers direkt auf eine Investitionsverpflichtung zurückzuführen ist.

Thorsten Hennig-Thurau, Medienwissenschaftler Uni Münster

Streamingdienste wie Netflix kalkulierten ihre Preise nicht nach Kosten, sondern nach der Zahlungsbereitschaft der Kunden, erklärt der Medienwissenschaftler.

Die Produzenten Tobias Walker und Johannes Schubert, die Schauspielerin Caro Braun, der Regisseur Markus Schleinzer, die Schauspieler Sandra Hüller und Godehard Giese sowie Moderator Michael Stütz.

In Berlin dreht sich gerade alles um Filme und ihre Stars. Im Wettbewerb sind auch drei ZDF-Koproduktionen, darunter "Rose" mit Sandra Hüller in der Hauptrolle.

15.02.2026 | 1:33 min

Unklare Umsätze von Streamingdiensten in Deutschland

Analysten von Flixpatrol schätzen, dass Netflix in Deutschland 16 Millionen Kunden hat. Die Einnahmen dürften im Milliardenbereich liegen. Doch Netflix veröffentlicht keine Zahlen zu Abonnenten oder Umsätzen in Deutschland.

Wie viel Geld die Investitionsabgabe tatsächlich einbringt und wie die Beträge überprüft werden, bleibt unklar. Man werde sicher versuchen, die eigenen Produktionsleistungen in Deutschland großzurechnen, sagt Hennig-Thurau. "Ob und wie viel tatsächlich zusätzlich produziert wird, ist offen."

Der jüngste Oscar-Gewinner "Im Westen nichts Neues" wurde mit 20 Millionen Dollar von Netflix finanziert - ohne Unterstützung der deutschen Filmförderung.

Ein Bild von Tom Cruise in schwarzem Sakko auf der rechten Seite und auf der linken Seite als Hintergrundbild ein Bild von dem Netflix-Gebäude mit dem Schriftzug der Firma.

Viele deutsche Synchronsprecher boykottieren Netflix wegen einer KI-Klausel in neuen Verträgen. ZDFheute live erklärt, worum es im Streit geht – und was auf dem Spiel steht.

08.02.2026 | 9:00 min

Die Details der neuen Regelung sind noch unklar, und das Gesetz muss erst verabschiedet werden. Zudem produzieren Streamingdienste und TV-Sender bereits deutsche Filme und Serien, um ihre lokalen Kunden zu binden. Decken diese Budgets nicht längst die geforderten acht Prozent? Wie es mit dem deutschen Film weitergeht, bleibt spannend.

Dennis Berger ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

Über dieses Thema berichtete das heute journal am 05.02.2026 ab 21:45 Uhr
