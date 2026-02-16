Filmförderung für Deutschland:Investitionspakt: Bessere Filme, teurere Streaming-Abos?
von Dennis Berger
Die Bundesregierung plant, mit einer Investitionsabgabe für Streamingdienste den deutschen "Filmbooster" zu zünden. Was das für Zuschauer und Abonnenten bedeuten könnte.
Die deutsche Produktion des Klassikers "Im Westen nichts Neues" war bei der Oscar-Verleihung 2023 in neun Kategorien nominiert. Darunter zum ersten Mal überhaupt in der deutschen Filmgeschichte als "Bester Film". Vier Oscars gewann er schließlich, und wurde damit zum internationalen Vorzeigeerfolg für die deutsche Filmindustrie. Der Film entstand aber größtenteils in Tschechien, nicht in Deutschland.
Filmbooster für Deutschland geplant
Das hat offenbar die Politik zum Nachdenken gebracht. Nun will die Bundesregierung mit dem "Filmbooster"-Gesetz den Filmstandort Deutschland stärken: "Mit Investitionspakt und Filmbooster schaffen wir endlich verlässliche, international konkurrenzfähige Rahmenbedingungen", erklärt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Ziel ist es, mehr Filme und Serien in Deutschland zu produzieren - und das mit Erfolg.
Zur Finanzierung des "Filmboosters" stellt der Bund jährlich 250 Millionen Euro bereit. Gleichzeitig sollen Streamingdienste und TV-Sender mindestens acht Prozent ihres Jahresumsatzes in deutsche Film- und Serienproduktionen investieren. Die Politik will mitbestimmen, wohin das Geld fließt - etwa in Filme auf Deutsch. Wer mehr als zwölf Prozent investiert, muss weniger Vorgaben erfüllen. Frankreich und andere Länder haben eine ähnliche Abgabe bereits eingeführt.
Streaming-Abgaben im europäischen Vergleich
Filmförderung in der Kritik
Die Vision: deutsche Filme, die mit Hollywood und Südkorea mit seiner ebenfalls sehr erfolgreichen Filmindustrie konkurrieren können. Aber: Braucht es wirklich mehr Geld, um den deutschen Film zu pushen? Eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen ist "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck. Das Drama um einen Stasi-Agenten gewann 2007 den Oscar. Dabei entstand der Film als Studentenprojekt - mit kleinem Budget und niedrigen Gagen.
Thorsten Hennig-Thurau, Marketing- und Medienexperte der Uni Münster, sieht den Investitionspakt kritisch. Zwar könnten deutsche Produzenten profitieren, doch ob das auch für die Filme gilt, bleibe fraglich.
Seine Forschung lege nahe, dass die Förderung oft nicht die Filme unterstützt, die das größte Erfolgspotenzial haben. Statt mehr Geld fordert Hennig-Thurau eine grundlegende Reform der Filmförderung - zugunsten der Branche und junger Talente. Er kritisiert den hohen Verwaltungsaufwand und die unklaren Vergabekriterien.
Es fehle der Filmförderung an klaren und messbaren Kriterien sowohl für die systematische Ermittlung von kommerziell erfolgversprechenden Produktionen als auch von großer Filmkunst, erläutert Hennig-Thurau.
Steigen die Streamingpreise durch Filmabgabe für Streaming-Anbieter?
Der Verband der privaten Medien warnt vor höheren Kosten für Streamingdienste, die sich in steigenden Abo-Preisen niederschlagen könnten. Hennig-Thurau widerspricht:
Streamingdienste wie Netflix kalkulierten ihre Preise nicht nach Kosten, sondern nach der Zahlungsbereitschaft der Kunden, erklärt der Medienwissenschaftler.
Unklare Umsätze von Streamingdiensten in Deutschland
Analysten von Flixpatrol schätzen, dass Netflix in Deutschland 16 Millionen Kunden hat. Die Einnahmen dürften im Milliardenbereich liegen. Doch Netflix veröffentlicht keine Zahlen zu Abonnenten oder Umsätzen in Deutschland.
Wie viel Geld die Investitionsabgabe tatsächlich einbringt und wie die Beträge überprüft werden, bleibt unklar. Man werde sicher versuchen, die eigenen Produktionsleistungen in Deutschland großzurechnen, sagt Hennig-Thurau. "Ob und wie viel tatsächlich zusätzlich produziert wird, ist offen."
Der jüngste Oscar-Gewinner "Im Westen nichts Neues" wurde mit 20 Millionen Dollar von Netflix finanziert - ohne Unterstützung der deutschen Filmförderung.
Die Details der neuen Regelung sind noch unklar, und das Gesetz muss erst verabschiedet werden. Zudem produzieren Streamingdienste und TV-Sender bereits deutsche Filme und Serien, um ihre lokalen Kunden zu binden. Decken diese Budgets nicht längst die geforderten acht Prozent? Wie es mit dem deutschen Film weitergeht, bleibt spannend.
Dennis Berger ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
