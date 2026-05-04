Ex-Bürgermeister von New York: Trump-Gefährte Guiliani in Klinik

Sorge um Rudy Giuliani: Der frühere New Yorker Bürgermeister wird in Florida behandelt. Sein Zustand sei kritisch, aber stabil. Trump meldet sich - und hält weiter zu ihm.

Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani befindet sich seinem Sprecher zufolge in kritischem, aber stabilem Zustand im Krankenhaus. US-Präsident Trump reagierte bestürzt. 04.05.2026 | 0:40 min

Der frühere Berater von US-Präsident Donald Trump und ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani befindet sich nach Angaben seines Sprechers in einem Krankenhaus in kritischem, aber stabilem Zustand.

Giuliani sei "ein Kämpfer, der jede Herausforderung in seinem Leben mit unerschütterlicher Stärke angenommen hat, und er kämpft auch jetzt mit derselben Stärke", teilte Sprecher Ted Goodman mit. Warum und seit wann der 81-Jährige in Behandlung ist, sagte er nicht. Die "New York Times" berichtete, dass Giuliani im US-Bundesstaat Florida im Krankenhaus liegt.

US-Präsident Donald Trump reagierte bestürzt auf die Nachricht über den Gesundheitszustand seines engen Verbündeten, den er als "wahren Krieger" und besten New Yorker Bürgermeister aller Zeiten bezeichnete.

Giuliani als langjähriger Trump-Vertrauter

In früheren Zeiten war Giuliani über die Parteigrenzen hinweg hoch angesehen. Wegen seiner besonnenen Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York wurde das damalige Stadtoberhaupt von der Talk-Queen Oprah Winfrey als "Amerikas Bürgermeister" geadelt.

"Was für eine Tragödie, dass er von den radikalen linken Verrückten, allesamt Demokraten, so schlecht behandelt wurde", erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Später wurde Giuliani dann zum loyalen und oft aggressiven Wegbegleiter Trumps - für die Trump-Gegnerschaft ist er seither eine Reizfigur. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani weiter fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug verbreiteten.

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Juristische Probleme, skurrile Auftritte

In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun, hinzu kamen skurrile Auftritte.

Im Dezember 2023 meldete Giuliani bei einem Gericht in New York Insolvenz an und beantragte Gläubigerschutz, nachdem er wegen Verleumdung von zwei früheren Wahlhelferinnen aus Georgia zu einer Millionenzahlung verurteilt worden war. Der US-Bundesstaat New York entzog ihm 2024 seine Anwaltslizenz.

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Trump hält weiter zu seinem Verbündeten

Trump hatte erst im September angekündigt, ihm die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung verleihen zu wollen, die Presidential Medal of Freedom. Auch jetzt verteidigte der Präsident seinen Verbündeten.

Auf seiner Plattform schrieb er mit Blick auf die Vorwürfe über den angeblichen Wahlbetrug in Großbuchstaben, Giuliani habe "bei allem recht gehabt". Er sei von den "radikalen, linken, irren Demokraten" schlecht behandelt worden. Und jetzt das. "So traurig", schrieb der 79-jährige US-Präsident weiter.

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