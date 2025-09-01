New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani nach Unfall in Klinik

Donald Trumps früherer Anwalt Rudy Giuliani liegt nach einem Autounfall im US-Bundesstaat New Hampshire im Krankenhaus. Zuvor hatte er offenbar einer Frau geholfen.

Giuliani wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt (Archivbild). Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani, der zeitweise ein enger Verbündeter und Anwalt von US-Präsident Donald Trump war, ist nach Angaben eines Sprechers bei einem Autounfall verletzt worden.

Der 81-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie Sprecher Michael Ragusa auf der Plattform X mitteilte. Zuvor hatte der US-Sender CNN darüber berichtet.

Es handle sich nicht um einen gezielten Angriff. Giuliani erlitt demnach bei einem Auffahrunfall auf einem Highway im US-Bundesstaat New Hampshire einen Brustwirbelbruch, Schnittwunden, Verletzungen an Arm und Unterschenkel sowie Prellungen. Er sei guter Dinge und erhole sich gut.

Giuliani half offenbar Opfer häuslicher Gewalt

Den Hergang des Unfalls vom Samstagabend (Ortszeit) schilderte der Sprecher wie folgt: Eine Frau am Straßenrand, die Opfer häuslicher Gewalt geworden war, signalisierte Giuliani zu stoppen.

Der Ex-Bürgermeister half ihr und alarmierte den Notruf. Nach diesem Zwischenfall sei das Auto mit Giuliani auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt worden. Die Schilderung ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Giuliani war von 1994 bis Ende 2001 Bürgermeister von New York. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner und kämpfte vehement gegen den angeblichen Wahlbetrug, für den es keine Beweise gibt.

