Nahe Niagarafällen: Tote und Verletzte bei Busunglück in New York

Bei einem Busunglück im US-Bundesstaat New York hat es mehrere Tote und zahlreiche Schwerverletzte gegeben. Unter den Toten ist laut Polizei auch ein Kind.

Der Bus mit rund 50 Touristen an Bord verunglückte östlich von Buffalo auf dem Rückweg von den Niagarafällen. Quelle: dpa

Beim Unfall eines Tourbusses mit Besuchern der Niagarafälle sind in den USA mehrere Menschen getötet worden - darunter auch ein Kind. Es gebe zudem mehrere Eingeschlossene und zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristen-Attraktion kommend wohl auf dem Weg nach New York City gewesen. Es gab zunächst keine Hinweise, dass es sich um Touristen aus Europa gehandelt haben könnte.

In Saarbrücken sind kürzlich zwei Linienbusse kollidiert. Zahlreiche Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter auch mehrere Kinder aus einem Kindergarten. 24.02.2025 | 1:37 min

Bus überschlug sich mehrmals

In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder. Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verloren, sei auf den Mittelstreifen geraten und habe dann übersteuert. Der Bus sei schließlich in einem Graben zum Liegen gekommen.

Nach Angaben der Behörden überschlug sich das Fahrzeug, mehrere Personen wurden aus dem Bus herausgeschleudert. Rettungskräfte seien weiterhin dabei, Eingeschlossene aus dem Fahrzeug zu befreien.

Zahlreiche Polizeieinheiten, Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Einsatz. Hubschrauber transportierten Verletzte in umliegende Krankenhäuser.

Bei einem schweren Busunfall sind zu Beginn des Jahres im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg mehrere Menschen verletzt worden. Der Bus war auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen. 03.01.2025 | 0:23 min

Senator Schumer "zutiefst erschüttert"

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul sprach im Onlinedienst X von einem "tragischen Unfall" und erklärte, die Behörden arbeiteten daran, "alle Beteiligten zu retten und Hilfe zu leisten".

Der demokratische Senator New Yorks, Chuck Schumer, erklärte: "Ich bin zutiefst erschüttert über alle, die wir verloren haben, und alle Verletzten und bete für ihre Familien". Er dankte zudem den "mutigen Ersthelfern vor Ort".

