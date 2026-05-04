Leipzig: Auto fährt in Menschenmenge - zwei Tote

In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben des Oberbürgermeisters Jung kamen dabei zwei Menschen ums Leben.

In Leipzig ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Quelle: dpa

In der Leipziger Innenstadt ist am Nachmittag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Über die Zahl der Opfer kursieren unterschiedliche Angaben. Zunächst gaben ein Sprecher der Stadt sowie Oberbürgermeister Burkhard Jung an, zwei Menschen seien gestorben. Der MDR berichtet, ein Polizeisprecher habe korrigiert, dass es derzeit ein Todesopfer gebe.

Nach Angaben der Polizei auf X wurde der Fahrer festgenommen, von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus. Ein Polizeisprecher sprach von einer "dynamischen Lage". Nähere Informationen zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt.

Nach Polizeiangaben geschah der Vorfall in der Grimmaischen Straße. Die Einkaufsstraße verbindet den Augustusplatz, wo unter anderem das Gewandhaus steht, und den Markt.

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Quelle: dpa, AFP