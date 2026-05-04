Eisbären Berlin nach erneutem Titelgewinn vor Umbruch?

Trainer Aubin wohl vor Abgang:Nach erneutem Titelgewinn: Eisbären Berlin vor Umbruch?
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Den Eisbären Berlin droht nach dem Titelgewinn der Abschied ihres Meistertrainers Serge Aubin. Er soll neuer Coach beim SC Bern werden. Ein anderer Abschied steht bereits fest.
Dem DEL-Rekordchampion Eisbären Berlin droht der Abgang seines Meistermachers Serge Aubin. Ein Bericht des schweizerischen Nachrichtenportals "Watson.ch" deckt sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur, wonach Aubin vor einem Wechsel zum SC Bern steht - trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags bei den Eisbären.
Berlins Sportdirektor Stéphane Richer erklärte nach dem erneuten Triumph am Sonntag in Mannheim, es sei jetzt nicht die Zeit, um "über Verträge zu reden".
Aubin kein Unbekannter in der Schweiz
Aubin und die Eisbären hatten am Sonntag die zwölfte Meisterschaft der Berliner in der Deutschen Eishockey Liga klargemacht. Der Trainer hatte in den letzten sechs Jahren fünf Titel mit den Eisbären gewonnen.
In seiner aktiven Zeit spielte Aubin unter anderem für Genève-Servette HC und Fribourg-Gottéron. Auch als Trainer arbeitete er schon in der Schweiz, wurde 2019 bei den ZSC Lions aus Zürich allerdings entlassen.
Marcel Noebels sicher weg aus Berlin
Fest steht der Abschied von Marcel Noebels. Nach seiner fünften Meisterschaft verabschiedete sich der langjährige Nationalspieler mit emotionalen Worten von den Eisbären Berlin. Er wird den Hauptstadt-Klub nach zwölf Jahren verlassen.
"Für mich ist die Finalserie sehr emotional. Klar, ich wusste im Endeffekt, dass das letzte Spiel kommen wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, hätte es für mich keinen besseren Abschied geben können", sagte Noebels nach dem 4:1-Seriengewinn gegen die Adler Mannheim.
Der Weg des Olympia-Silbermedaillengewinners von 2018 führt offenbar zu den Kölner Haien, die wie die beiden anderen Playoff-Gegner Straubing Tigers und Adler Mannheim von der Wucht der Eisbären überwältigt wurden.
Eisbären: Meisterschaft nach schwieriger Saison
Dabei galt diese Meisterschaft lange als die unwahrscheinlichste. Verletzungen wichtiger Spieler warfen die Berliner immer wieder zurück. Auch deswegen sei der Titel etwas Besonderes für ihn persönlich, sagte Coach Aubin. "Es gab eine lange Zeit Zweifel an uns. Aber wir sind damit gut umgegangen und zur richtigen Zeit aufgestanden."
Als etwa Torwart Jake Hildebrand, der angeblich schon bei den Adler Mannheim unterschrieben haben soll, sich verletzte, war sein Vertreter Jonas Stettmer zur Stelle: Der 24-Jährige trieb die Adler in die Verzweiflung und wurde zum besten Spieler der Finalserie gekürt. "Das hätte ich mir niemals erträumt." Aber: Auch Stettmer geht - voraussichtlich zurück zum ERC Ingolstadt.
Während die Meisterparty also noch nachhallt, beginnt im Hintergrund schon die Neuordnung bei den Eisbären Berlin.
Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der heute-Sendung am 03.05.2026 ab 19 Uhr und in dem Beitrag "Deutscher Eishockey-Meister kommt aus Berlin" vom 03.05.20226 um 20:48 Uhr.
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