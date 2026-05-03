Tennis in Madrid: Zverev gegen Sinner wieder einmal chancenlos

Alexander Zverev ist Niederlagen gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien gewohnt - die im Finale von Madrid fällt aber besonders dramatisch aus.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev schlägt den Ball im Finalspiel des ATP-Masters gegen Jannik Sinner Quelle: dpa

Nächste Lehrstunde für Alexander Zverev: Deutschlands Tennisstar hat in dem Weltranglistenersten Jannik Sinner erneut seinen Meister gefunden.

Niederlage von Zverev gegen Sinner in 57 Minuten

Der Hamburger ging gegen den Italiener im Finale des ATP-Masters in Madrid nach nur 57 Minuten mit 1:6 und 2:6 regelrecht unter. Für Zverev war es die neunte Niederlage in Folge gegen Sinner, der in dieser Verfassung in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz auch als hoher Favorit zu den French Open in Paris (ab 24. Mai) reist.

Im Duell mit dem Franzosen Terence Atman gewinnt Alexander Zverev mit etwas Mühe in Madrid mit 6:3 und 7:6. Nach der Partie spricht er über körperliche Probleme, bleibt aber vage. 28.04.2026 | 0:57 min

Der fünf Jahre ältere Zverev war in seinem ersten Endspiel in diesem Jahr chancenlos, auch in den vorherigen fünf Vergleichen mit Sinner hatte er keinen Satz gewinnen können.

Zverev kein ebenbürtiger Gegner für Sinner

Zverev war kein ebenbürtiger Gegner. Er verlor gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele und leistete sich teils eklatante Fehler. Als Zverev sein erstes Spiel zum 1:5 gewann, kam aufmunternder Applaus von den Rängen im Manolo Santana Stadion auf. Doch Sinner blieb davon unbeeindruckt, nach nur 25 Minuten sicherte er sich den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang hielt Zverev nur anfangs etwas besser mit, ehe Sinner wieder komplett den Rhythmus bestimmte und das Endspiel endgültig zu einer einseitigen Angelegenheit machte. Nach knapp einer Stunde verwandelte der viermalige Grand-Slam-Turniergewinner seinen ersten Matchball zum nie gefährdeten Sieg über die deutsche Nummer eins.

Entschuldigung für dieses Finale. Das war nicht mein bester Tag. „ Alexander Zverev in Richtung der Zuschauer

Sinner wiederum sei "im Moment der mit Abstand beste Spieler der Welt, keine Chance für die meisten von uns."

Alexander Zverev hat auch das dritte Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner binnen vier Wochen klar verloren. Beim Masters von Monte-Carlo verlor die deutsche Nummer eins mit 1:6, 4:6. 11.04.2026 | 0:51 min

Sinner schreibt Tennis-Geschichte

Durch seinen zehnten Sieg im 14. Duell mit Zverev hat Sinner nun abermals Tennis-Geschichte geschrieben. Als erster Spieler gewann er fünf Masters-Turniere in Folge: Paris im Herbst 2025 sowie in diesem Jahr Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid.

Und jeweils besiegte Sinner auf dem Weg zum Titel den ambitionierten Zverev, der weiter auf seinen 25. Titel auf der ATP-Tour warten muss. Zverevs letzter Titelgewinn datiert vom April 2025 in München. In Madrid hatte er 2018 und 2021 triumphiert.

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Quelle: SID