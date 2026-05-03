Auf Schalke brechen alle Dämme und Timo Becker wird Feier-Kapitän

Bierduschen, Pyros, Polonaise: Das pure Partyprogramm war angesagt, als der Aufstieg geschafft war. Schalke feiert die Rückkehr in die Bundesliga, und zwar bis zum nächsten Morgen.

"Feier-Kapitän" Timo Becker erhält eine Bierdusche. Quelle: Imago

Es ist Samstagabend um 22.26 Uhr, als der FC Schalke 04 wieder Erstligist ist. Ein 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf reichte, um bereits am drittletzten Spieltag durch zu sein. Drei Jahre haben die Königsblauen eine Etage tiefer verbracht, die vorletzte Saison sogar nahe am Abgrund zur Drittklassigkeit. Nun brachen in Gelsenkirchen alle Dämme.

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"Ich bin der absolute Kapitän, was Feiern angeht. Keiner geht vor sieben Uhr aus dem Stadion", ordnete Vizekapitän Timo Becker an, "sonst gibt es Ohrlaschen." Der Verteidiger hatte schon vor zwei Jahren mit Holstein Kiel den Aufstieg in die Bundesliga geschafft, aber: "Mit dem Verein, den man in seinem Herzen trägt, ist das noch einmal etwas ganz Besonderes."

Kapitän Karaman mit Tränen in den Augen

"Das ist megaemotional. Ich kann das gar nicht in Worten beschreiben", sagte Torschütze Kenan Karaman nach dem Abpfiff mit Tränen in den Augen. "Wir haben lange darauf gewartet, auch die ganzen Menschen drumherum. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, auf den ganzen Verein."

Unbeschreibliche Szenen spielten sich bereits den ganzen Tag in der Stadt im Ruhrgebiet ab. Schon mittags füllten sich Cafés und Kneipen mit Anhängern im S04-Trikot, beim Fanmarsch zogen ab 16.30 Uhr etwa 20.000 Königsblaue lautstark vom Stadtteil Buer aus die drei Kilometer zur Arena. Als der Mannschaftsbus um exakt 19.04 Uhr vor dem Haupteingang des Stadions vorfuhr, kannte die Euphorie keine Grenzen.

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Eine Stadt trägt Königsblau

Beim Spiel gegen den abstiegsgefährdeten Gast aus dem nahen Düsseldorf war die Stimmung gigantisch, der Support von den Rängen ohrenbetäubend. Und als mit dem Abpfiff der Aufstieg schließlich feststand, hielten sich die Fans trotz aller Ekstase in einem Punkt zurück: Sie blieben auf ihren Plätzen.

"Chapeau an die Fans, dass keiner den Platz gestürmt hat", lobte Timo Becker. Beim letzten Aufstieg vor drei Jahren konnten sich die Fans nach einem wilden 3:2-Sieg gegen St. Pauli nicht halten und kletterten durch den teils über drei Meter tiefen Graben aufs Feld, dabei hatte es Verletzte gegeben. Diesmal blieb es bei einem Verletzten, der trotz aller Warnungen versucht hatte, aufs Feld zu gelangen.

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Lob an die Fans: kein Platzsturm

Stattdessen feierten Spieler, Trainerstab und Staff vom Rasen aus ausgiebig mit den Zuschauern, viele Profis wie Kapitän Karaman, Topstar Edin Dzeko und Coach Muslic mit ihren Kindern an den Händen. "Es bedeutet uns so viel als Mannschaft, aber es bedeutet uns noch mehr für Schalke", sagte der Erfolgstrainer.

Wir haben den Schalke-Fans in dieser Saison etwas gegeben, was verloren gegangen ist. Ein Band zwischen Mannschaft und den Fans. „ Schalke-Trainer Miron Muslic

Inmitten der Party auf dem Rasen ging Muslic einen Moment in sich, betete mit den Händen vor seinem Gesicht. Minuten später wurde er bei der Pressekonferenz von seinen Spielern mit einer Bierdusche gesegnet. Kurz zuvor gab der Verein bekannt, dass sich der Vertrag des 43-Jährigen bis 2028 verlängert hat. "Ich bin ein guter Tänzer. Aber dafür brauche ich türkische Musik im Hintergrund", gab Muslic für die Partynacht aus.

Bierdusche für ZDF-Reporter

Rund um die Arena, in den Kneipen in Buer und auf der Schalker Meile ging die Sause bis weit in die Nacht. Sogar ZDF-Reporter Thomas Münten wurde bei einer Liveschalte vom Ernst-Kuzorra-Platz an der Glückauf-Kampfbahn mit einer Bierdusche bedacht. Der Verkehr kam teils zum Erliegen, weil die Fans mitten auf den Straßen standen, auch die Straßenbahnen konnten zeitweise nicht fahren.

Nach dem Aufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga berichtet ZDF-Reporter Thomas Münten von der Stimmung vor Ort - inklusive Bier-Dusche. 02.05.2026 | 1:31 min

In der nächsten Saison geht es wieder im Revierderby gegen Borussia Dortmund. Darauf haben Fans, Spieler, Verantwortliche und der ganze Verein sehnsüchtig gewartet. "Die letzten Jahre waren nicht einfach. Es freut mich sehr, dass wir wieder dahin zurückkehren, wo der Verein hingehört: in die 1. Bundesliga", befand Karaman. Das sieht man sogar beim Nachbarn so.

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