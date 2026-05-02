Wie sich Schalke 04 für die Bundesliga neu erfinden muss

Die Riesenparty kann steigen: Auf Schalke liegt am Samstagabend im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf der Matchball zum Bundesliga-Aufstieg bereit. Doch was würde dann kommen?

Wie sich Schalke für die erste Liga neu erfinden muss

Dem FC Schalke 04 ist der Aufstieg so gut wie sicher. Die Knappen machen beim direkten Verfolger Paderborn aus einem 0:2 einen 3:2-Sieg und liegen nun sieben Punkte vor Rang drei. 27.04.2026 | 7:34 min

Nur noch ein Sieg, dann ist Schalke 04 - drittgrößter Fußball-Klub in Deutschland - wieder da, wo er nicht nur nach der Meinung der meisten Königsblauen, sondern auch vieler Experten hingehört: im Oberhaus des deutschen Fußballs. Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Anstoß 20:30 Uhr / Bericht im aktuellen sportstudio) können es die Schalker packen.

(Noch) nicht gut genug für die erste Klasse

Doch in die Euphorie der Anhänger mischen sich Zweifel, ob man sich in der ersten Klasse behaupten kann. Mit dem jetzigen Personal wird es nicht nur im Derby gegen Borussia Dortmund nicht reichen, sondern auch Gegner wie Mainz, Union Berlin, Werder und Gladbach, die eine Etage höher ums Drinbleiben kämpfen, sind aktuell nicht Schalkes Kragenweite.

Klar: Spieler wie Keeper Loris Karius, der zudem Glamour mitbringt, Vizekapitän Timo Becker sowie Torjäger und Spielführer Kenan Karaman haben schon oben gespielt.

In der Abwehr bringen Hasan Kurucay und Nikola Katic sowie im Mittelfeld Soufiane El-Faouzi und Ron Schallenberg Qualität mit. Hinzu kommen die Winterverstärkungen Moussa Ndiaye, Adil Aouchiche und Dejan Ljubicic. Und dann ist da noch Superstar Edin Dzeko. Aber dahinter?

Ein Weltstar in der 2. Liga und ein regelrechter Edin-Dzeko-Hype beim FC Schalke 04. Der Stürmerstar könnte für die Knappen im Aufstiegskampf zum X-Faktor werden. 19.03.2026 | 17:40 min

Negatives Eigenkapital: Punktabzug droht

Sportvorstand Frank Baumann hat sein Geschick bei Transfers bewiesen, allerdings bleibt finanziell kaum Spielraum, um den Kader erstligatauglich zu machen. Zwar konnte der Schuldenstand auf 116,4 Millionen Euro (Stand 31.12.2025) gedrückt werden, aber das negative Eigenkapital von 96,6 Millionen Euro bleibt eine Last.

War schon in der Bundesliga und will wieder dorthin: Spielführer Kenan Karaman (rechts). Quelle: Sven Simon

Schalke 04 hat die Lizenz unter der Auflage erhalten, wenn man bei Transfers zwei Millionen Euro mehr einnimmt als ausgibt, sonst droht ein Punktabzug zur Serie 2027/28.

Ein Verkaufskandidat ist Stürmer Moussa Sylla, der schon mehrfach wegwollte. Millionenablösen könnten zudem das in Gelsenkirchen geborene Abwehrjuwel Mertcan Ayhan sowie Shooting-Star El-Faouzi einbringen.

Dicker Deal und mehr TV-Geld

Mit dem neuen Hauptsponsor wurde der erste dicke Deal eingetütet, die Beumer Group zahlt in den nächsten drei Jahren sieben Millionen Euro pro Saison. Weitere wichtige Partner hatten schon vorher ihre Verträge verlängert, außerdem sind in der ersten Liga die TV-Erlöse viel höher.

Mit etwa 31 Millionen Euro dürfen die Schalker fürs nächste Jahr rechnen, gegenüber aktuell 14 Millionen. Eine schöne Steigerung, im Vergleich zu künftigen Konkurrenten wie Köln oder Augsburg aber trotzdem dürftig.

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Die Fernsehgelder werden nämlich anhand einer Fünfjahrestabelle ausgezahlt, hier schleppt Schalke die Abstiegssaison 2022/23 (Platz 18) und die beiden folgenden miesen Zweitligajahre (Rang 10 und 14) mit sich herum.

Fans verdienen am Aufstieg mit

Auch weil für den Aufstieg diverse Boni fällig werden, ist weniger Geld für neue Spieler da. Allein Topstar Dzeko kassiert 400.000 Euro on top, allerdings hat der bosnische WM-Fahrer sein Gehalt durch den Verkauf tausender Trikots längst eingespielt.

Auch Fans profitieren vom Erfolg. Wer seinem Herzensverein für eine Unternehmensanleihe Geld gepumpt hat, darf sich auf 1,5 Prozent Aufstiegsprämie freuen, was rund 1,3 Millionen Euro ausmacht.

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Schalke warnt: Bitte kein Platzsturm

Vorher ist jedoch Ekstase angesagt. Am Samstag gegen 22.30 Uhr dürfte das Arenadach wegfliegen, sollte der finale Dreier gegen Düsseldorf gelingen. Vor einem Platzsturm allerdings wie beim letzten Aufstieg 2022 warnen Schalkes Verantwortliche. "Wir brauchen den Support, wir brauchen aber auch eure Disziplin", appelliert Trainer Miron Muslic an die Fans.

Es ist ein absolutes No-Go, dass der Platz gestürmt wird. Ich gehe davon aus, dass sich die Fans daran halten. „ Schalke-Trainer Miron Muslic

Schließlich ist es nicht nur gefährlich, von den Rängen durch den teils über drei Meter tiefen Graben aufs Feld zu gelangen, sondern das Grün wird schließlich noch im letzten Heimspiel am 17. Mai gegen Eintracht Braunschweig gebraucht.

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