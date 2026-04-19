Zwischen Rechnen und Träumen: Schalke vor dem Aufstieg

Schon in Paderborn? Oder erst am vorletzten Spieltag bei den Freunden aus Nürnberg? Auf Schalke werden die Tage gezählt, wann die Rückkehr in die erste Bundesliga gefeiert wird.

Noch fünf Spiele sind es bis zum Showdown am 17. Mai: Schalke-Trainer Miron Muslic und seine Mannschaft. Quelle: Imago

Spätestens seit dem 2:1-Sieg am vorigen Sonntag im Spitzenspiel beim Verfolger SV Elversberg ist die Euphorie bei den Königsblauen grenzenlos. Am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht Münster soll der nächste große Schritt folgen.

In Unterzahl gewinnt der FC Schalke 04 das Zweitliga-Topspiel bei der SV Elversberg mit 2:1. El-Faouzi trifft per Fallrückzieher, Ndiaye sieht zu Unrecht Gelb-Rot. 13.04.2026 | 7:39 min

Ein Statement-Dreier im Aufstiegsrennen der 2 Bundesliga

Ohne vier verletzte beziehungsweise gesperrt fehlende Stammspieler, darunter Superstar Edin Dzeko, Kapitän und Torschütze Kenan Karaman und Abwehrchef Nikola Katic, setzte Schalke an der Kaiserlinde ein deutliches Statement im Aufstiegsrennen.

Für die Moral und das Selbstbewusstsein der Truppe von Trainer Miron Muslic noch wertvoller: Der Dreier nach frühem Rückstand gelang in langer Unterzahl, nachdem Linksverteidiger Moussa Ndiaye für ein vermeintliches Foulspiel von Schiedsrichter Michael Bacher bereits kurz nach der Pause unberechtigt mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.

Schalkes Moral als Schlüssel zum Sieg in Unterzahl

"Das größte Gut, das wir haben, ist unser Herz", sprudelte es nach dem Abpfiff in Elversberg aus Timo Becker. Der Ur-Schalker, in Gelsenkirchen-Buer aufgewachsen, seit Kindertagen S04-Fan und in der Knappenschmiede ausgebildet, führte die Mannschaft im Saarland in Vertretung von Karaman als Kapitän zum Sieg.

Jeder von uns hat es hier auf dem Platz gelassen. Zehn Monate hat der Trainer alles dafür getan, dass diese Mannschaft ein Herz bekommt - das haben wir gezeigt. „ Timo Becker

Fünf Spiele sind es noch bis zum Showdown am 17. Mai in der heimischen Arena gegen Eintracht Braunschweig. Bei aktuell fünf Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz drei, der zwei Relegationsduelle gegen den Drittletzten der ersten Liga bedeuten würde, können Becker und Co. den Aufstieg aber schon vorher klarmachen.

Im Rennen um den Aufstieg sind noch fünf Mannschaften Paderborn (30 Spiele, 1. Platz, 58 Punkte, 52:35 Tore):

Schalke (H), Elversberg (A), Karlsruhe (H), Darmstadt (A)

Schalke (29 Spiele, 2. Platz, 58 Punkte, 41:25):

Münster (H), Paderborn (A), Düsseldorf (H), Nürnberg (A), Braunschweig (H)

Elversberg (30 Spiele, 3. Platz, 55 Punkte, 52:32 Tore):

Darmstadt (A), Paderborn (H), Düsseldorf (A), Münster (H)

Hannover (30 Spiele, 4. Platz, 53 Punkte, 49:35 Tore):

Karlsruhe (A), Münster (H), Bochum (A), Nürnberg (H)

Darmstadt (29 Spiele, 5. Platz, 50 Punkte, 50:34 Tore):

Fürth (A), Elversberg (H), Karlsruhe (A), Münster (A), Paderborn (H)



(Nur noch theoretische Aufstiegschancen haben Hertha und Kaiserslautern mit 47 bzw. 46 Punkten.)

Direktes Duell der Verfolger spielt Schalke in die Karten

Denn ein weiterer Big-Point-Spieltag steht gerade bevor. Während sich am Samstagabend (20:30 Uhr) im Duell des Dritten Hannover gegen den Zweiten Paderborn zwei direkte Konkurrenten die Punkte gegenseitig wegnehmen, kann Schalke am Sonntag daheim gegen Preußen Münster nachlegen.

Dass die Gäste die Rote Laterne auf den nur 80 Kilometer langen Weg mit nach Gelsenkirchen mitbringen, soll nichts heißen. "Ich kann nicht sagen, dass wir gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner spielen, weil Münster in der Tabelle weiter unten steht. Münster ist eine Top-Mannschaft", betont Soufiane El-Faouzi.

Nach zuletzt zwei Unentschieden fährt Schalke 04 mal wieder einen Sieg ein. Dank des 1:0 zu Hause gegen den harmlosen Karlsruher SC bleiben die Königsblauen Tabellenführer. 06.04.2026 | 7:42 min

El Faouzi wird zum Shooting Star bei Schalke

Der 23-Jährige ist einer der Shooting-Stars der Saison und steht sinnbildlich für Schalkes Aufschwung unter Muslic. Im vorigen Sommer vom Drittligisten Aachen nach Gelsenkirchen gekommen, hat es der Dauerläufer inzwischen ins Notizbuch einiger Erstligisten aus dem In- und Ausland geschafft.

Beim 1:0-Sieg im Heimspiel vor knapp zwei Wochen gegen den Karlsruher SC spulte El-Faouzi mit 14,01 gerannten Kilometern einen neuen Rekord für die Spielklasse ab. Beim 2:1 in Elversberg glänzte er dann mit einem Fallrückzieher-Tor à la S04-Legende Klaus Fischer. Auf dem Platz immer vorneweg, gibt sich El-Faouzi in Sachen Aufstieg aber lieber zurückhaltend:

Wann und ob es passiert, können wir nicht sagen. Je früher, desto besser, darüber würde sich jeder freuen. „ Soufiane El-Faouzi

Muslic hält Schalke im Aufstiegsrennen fokussiert

So sieht es auch Muslic. Der in Bosnien geborene und in Österreich aufgewachsene Trainer hat Schalke vor der Saison wachgeküsst. Schon in der Hinrunde keimten unter den Fans erste Aufstiegsträume, nachdem sie vorher drei Jahre lang Tristesse im Keller der zweiten Liga aushalten mussten.

Nun ist sogar rein rechnerisch schon nächsten Sonntag (13.30 Uhr) in Paderborn die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs möglich. "In der Schule waren Geschichte, Geografie, Turnen mein Ding. Mathe war nicht so meins", erklärte der 43-Jährige. Spielt seine Mannschaft weiter so, muss man auf Schalke auch nicht mehr lange rechnen. Dann ist der Aufstieg zum Greifen nahe.

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