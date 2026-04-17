Bis zur Fußball-WM im Sommer ist der Zeitplan der DFB-Elf eng getaktet. Vor allem den Bayern-Spielern bleibt möglicherweise kaum Zeit zur Erholung.

Wie der Fahrplan der DFB-Elf bis zum ersten WM-Spiel aussieht

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft ist bis zur WM eng getaktet. Schafft der FC Bayern es im Mai ins Champions League Finale, hätten deren Spieler nur zwei Wochen Pause vor der WM. 17.04.2026 | 0:40 min

Das könnte knapp werden: Falls der FC Bayern München sich im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain für das Endspiel am 30. Mai qualifizieren sollte, hätten die Nationalspieler des deutschen Rekordmeisters bis zum ersten Gruppenspiel des DFB-Teams bei der Fußball-WM nur noch 14 Tage Zeit zur Regeneration und zum Einspielen mit den Nationalmannschaftskollegen. Die befinden sich dann bereits seit einer Woche im Trainingslager in Herzogenaurach und treten am 31. Mai zum vorletzten Testspiel in Mainz gegen Finnland an.

Erstes Trainingslager ohne Bayern-Spieler?

Wer von ihnen nicht noch im Finale des DFB-Pokals am 23. Mai ran darf, für das sich neben Bayer Leverkusen und SC Freiburg noch die mit Nationalspielern gespickten Klubs aus München und Stuttgart qualifizieren können, hat nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai immerhin eine Woche Zeit bis zum ersten WM-Trainingslager des DFB-Teams.

Zum Vergleich: Bei der letzten WM in Russland, der letzten, die im Sommer ausgetragen wurde, blieb zwischen CL-Finale und dem Abschluss der Bundesliga bzw. Champions League eine Woche mehr Zeit. Noch knapper als diesmal war die Zeit allerdings vor der Winter-WM 2022 in Katar bemessen.

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Zweites Trainingslager und Testspiel in Chicago

Nach dem Finnland-Testspiel findet am 1. Juni noch eine öffentliche Trainingseinheit am DFB-Campus statt. Im Anschluss fliegt der DFB-Tross nach Chicago, wo die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 2. Juni ein weiteres Trainingslager bezieht und am 6. Juni zum letzten Testspiel auf WM-Co-Gastgeber USA trifft.

Zwei Tage später geht es dann weiter ins WM-Quartier nach Winston-Salem (North Carolina), wo das deutsche Team den letzten Schliff für das erste Gruppenspiel gegen WM-Neuling Curaçao am 14. Juni (19 Uhr MESZ) in Houston erhält.

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Gibt es Überraschungen bei Kadernominierung?

Zunächst sind aber alle Augen auf den 12. Mai gerichtet, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann den WM-Kader öffentlich vorstellt. Der endgültige Kader muss am 1. Juni 2026 der FIFA gemeldet werden. Bis dann können noch Spieler nachnominiert oder gestrichen werden, sollte Nagelsmann am 12. Mai mehr als 26 Namen verkünden.

Die Termine bis zum ersten deutschen WM-Spiel am 14. Juni:

12. Mai: WM-Kadernominierung

16. Mai: Letzter Bundesliga-Spieltag

23. Mai: DFB-Pokalfinale in Berlin

24. Mai: Beginn des 1. WM-Trainingslagers in Herzogenaurach

30. Mai: Champions-League-Finale in Budapest

31. Mai: Testspiel gegen Finnland in Mainz

01. Juni: Nominierungsschluss bei der FIFA

02. Juni: Beginn des 2. WM-Trainingslagers in Chicago

06. Juni: Testspiel gegen die USA in Chicago

08. Juni: Bezug des WM-Quartiers in Winston-Salem (North Carolina)

14. Juni: 1. Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Curacao in Houston

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