Für seine Aussagen über DFB-Stürmer Deniz Undav hat der Bundestrainer Kritik geerntet. Nun berichtet Julian Nagelsmann, dass er sich beim Nationalspieler entschuldigte.

Haben sich ausgesprochen: Deniz Undav und Bundestrainer Julian Nagelsmann Quelle: Witters | TimGroothuis

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich bei Nationalstürmer Deniz Undav für eine kritische Aussage nach dem Testspielsieg gegen Ghana entschuldigt. In dem Interview-Format "Bestbesetzung" von Magenta sagte Nagelsmann: "Ich habe mich in dem Moment einfach ein bisschen triggern lassen von sehr vielen Nachfragen zu ein und demselben Thema."

Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Die DFB-Elf gewinnt nach dem Spektakel gegen die Schweiz auch gegen Ghana. Den Treffer zum Sieg nach einem dominanten, aber nicht perfekten Auftritt erzielte der gefeierte Undav. 30.03.2026 | 8:49 min

Nagelsmann: "War ein unnötiger Satz"

Nagelsmann weiter über die Aussprache mit Undav: "Da habe ich gesagt: 'War blöd von mir, tut mir leid.'" Dissonanzen mit Undav sehe er nicht. "Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe. Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns", sagte Nagelsmann.

Undav selbst hatte Anfang April im Interview im "aktuellen sportstudio" des ZDF von der Aussprache mit Nagelsmann berichtet. "Wir haben alles geklärt, zwischen dem Bundestrainer und mir ist alles gut. Ich versuche alles zu geben für die WM, dass ich dabei sein darf", sagte der Stuttgart-Profi.

Nagelsmanns Aussagen zur Rolle von Stürmer Deniz Undav bei der WM brachten dem Bundestrainer Kritik ein. Im Sportstudio betonte Undav, dass zwischen beiden alles geklärt sei. 05.04.2026 | 4:14 min

Nagelsmann kritisierte Siegtorschützen Undav

Der Bundestrainer hatte nach dem späten 2:1-Siegtor Undavs als Joker gegen Ghana Ende März impliziert, dass der 29-Jährige als Startelfspieler nicht die ausreichende Qualität habe und kurz angebunden vom "Sieben-Tage-Dauerthema Deniz Undav" gesprochen.

Nagelsmann sagte über Undav nach dem Spiel: "Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten - auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad - für ihn schwierig sein kann."

Undav hatte mehrfach angemerkt, dass er mehr Spielzeit für angemessen halte und mit der ihm zugewiesenen Rolle als WM-Backup nicht zufrieden sei. "Natürlich würde ich sie gerne verändern, aber ich bin nicht der Entscheider, sondern der Bundestrainer. Und wie gesagt, das gilt es zu respektieren", sagte Undav nach dem Ghana-Spiel.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht Dennis Undav eher in einer Joker-Rolle bei der WM. Der VfB-Stürmer möchte sich nicht damit abfinden. 31.03.2026 | 0:34 min

Nun versicherte Nagelsmann, dass sich seine Planungen hinsichtlich seines Kaders bei der WM immer noch verändern könnten. "Im März war der Stand, dass er Herausforderer ist und dass er als Joker eine gute Rolle spielen kann. Das hat er getan."

An dieser Rolle kann sich immer auch etwas ändern. Aber das betrifft nicht nur Deniz, sondern alle Spieler „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Für die zentrale Stürmerposition plant der Bundestrainer mit Kai Havertz als Stammkraft und Nick Woltemade als erstem Ersatzmann.

Verschiedene Qualitäten gefragt

Nagelsmann trat dem Eindruck entgegen, dass bei seiner Auswahl der WM-Spieler Leistung nicht das primäre Kriterium sei. Sehr wohl aber gäbe es auch andere Komponenten, die für eine WM-Berufung wichtig seien.

"Erst einmal sind alle nominiert, weil sie sportlich in der Lage sind, gute Spiele für uns zu machen. Das steht über allem. Dann gibt es aber Spieler, die darüber hinaus weitere Fähigkeiten haben", sagte der Bundestrainer.

In diesem Zusammenhang nannte er auch den VfB-Stürmer. "Deniz Undav hat einen unglaublichen Humor. Pascal Groß ist einer, der denkt wie ein Trainer. Waldemar Anton kommt mit allen klar und hat ein gutes Gespür für eine Gruppe. Das ist ein stiller Leader", sagte Nagelsmann über einige WM-Kandidaten.

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Quelle: dpa, SID, ZDF