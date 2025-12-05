Die Auslosung der Fußball-WM 2026 in Washington ist zu Ende. Das sind die Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase.

Das sind die deutschen Gruppengegner bei der Fußball-WM 2026

Auf welche Gegner trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft? Die Auslosung der WM-Endrunde - live aus Washington. Kommentator: Oliver Schmidt, Moderation: Katrin Müller-Hohenstein. 05.12.2025 | 161:47 min

Die Fußball-WM 2026 wirft ihre Schatten voraus. Am 05.12.2025 fand die Auslosung in Washington statt, bei der natürlich auch der DFB mit einer Delegation vertreten war.

Neben zahlreichen Prominenten in- und außerhalb der Fußballwelt wurde das Event von einigen Musikern begleitet.

Unter anderem performten Robbie Williams und Nicole Scherzinger gemeinsam die FIFA-Hymne "Desire". Außerdem zeichnete die FIFA noch vor der Auslosung US-Präsident Donald Trump mit einem "FIFA-Friedenspreis" aus.

Das ist die Gruppe des DFB-Teams

Alle Gruppen der Fußball-WM der Männer 2026 Quelle: ZDF

Bei der Auslosung selbst wurde die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Gruppe E gelost. Die Gegner der DFB-Elf in der Vorrunde sind Ecuador, Elfenbeinküste und Curaçao. Dabei trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14.6.2026 zunächst auf Curaçao, am 20.6.2026 geht es gegen die Elfenbeinküste und am 25.6.2026 ist Ecuador der letzte Gruppengegner.

In Kanada, Mexiko und den USA steigt 2026 die größte WM aller Zeiten. Die finalen Vorbereitungen laufen. Für US-Präsident Donald Trump ist das Turnier auch ein großes Business. 04.12.2025 | 2:06 min

Sollte Deutschland Gruppensieger werden, geht es gegen den Zweiten der starken Gruppe I um Frankreich, Senegal und Norwegen. Sollte es nur zu Platz zwei in der Gruppe reichen, trifft die DFB-Elf auf den Sieger der Gruppe C um Brasilien, Marokko und Schottland.

Alle WM-Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Mexiko, Südkorea, Südafrika, Gewinner Europa-Play-Off D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)

Gruppe B: Kanada, Schweiz, Katar, Gewinner Europa-Play-Off A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien und Herzegowina)

Gruppe C: Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti

Gruppe D: USA, Australien, Paraguay, Gewinner Europa-Play-Off C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)

Gruppe E: Deutschland, Ecuador, Elfenbeinküste, Curaçao

Gruppe F: Niederlande, Japan, Tunesien, Gewinner Europa-Play-Off D (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)

Gruppe G: Belgien, Iran, Ägypten, Neuseeland

Gruppe H: Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien, Kap Verde

Gruppe I: Frankreich, Senegal, Norwegen, Gewinner internationales Play-Off 2 (Irak, Bolivien, Surinam)

Gruppe J: Argentinien, Österreich, Algerien, Jordanien

Gruppe K: Portugal, Kolumbien, Usbekistan, Gewinner internationales Play-Off 1 (Jamaika, Neukaledonien, Demokratische Republik Kongo)

Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana