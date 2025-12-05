Auslosung in Washington:Das sind die deutschen Gruppengegner bei der Fußball-WM 2026
von Sebastian Ungermanns
Die Auslosung der Fußball-WM 2026 in Washington ist zu Ende. Das sind die Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase.
Die Fußball-WM 2026 wirft ihre Schatten voraus. Am 05.12.2025 fand die Auslosung in Washington statt, bei der natürlich auch der DFB mit einer Delegation vertreten war.
Neben zahlreichen Prominenten in- und außerhalb der Fußballwelt wurde das Event von einigen Musikern begleitet.
Unter anderem performten Robbie Williams und Nicole Scherzinger gemeinsam die FIFA-Hymne "Desire". Außerdem zeichnete die FIFA noch vor der Auslosung US-Präsident Donald Trump mit einem "FIFA-Friedenspreis" aus.
Das ist die Gruppe des DFB-Teams
Bei der Auslosung selbst wurde die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Gruppe E gelost. Die Gegner der DFB-Elf in der Vorrunde sind Ecuador, Elfenbeinküste und Curaçao. Dabei trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14.6.2026 zunächst auf Curaçao, am 20.6.2026 geht es gegen die Elfenbeinküste und am 25.6.2026 ist Ecuador der letzte Gruppengegner.
Sollte Deutschland Gruppensieger werden, geht es gegen den Zweiten der starken Gruppe I um Frankreich, Senegal und Norwegen. Sollte es nur zu Platz zwei in der Gruppe reichen, trifft die DFB-Elf auf den Sieger der Gruppe C um Brasilien, Marokko und Schottland.
Alle WM-Gruppen im Überblick:
Gruppe A: Mexiko, Südkorea, Südafrika, Gewinner Europa-Play-Off D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)
Gruppe B: Kanada, Schweiz, Katar, Gewinner Europa-Play-Off A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien und Herzegowina)
Gruppe C: Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti
Gruppe D: USA, Australien, Paraguay, Gewinner Europa-Play-Off C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)
Gruppe E: Deutschland, Ecuador, Elfenbeinküste, Curaçao
Gruppe F: Niederlande, Japan, Tunesien, Gewinner Europa-Play-Off D (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)
Gruppe G: Belgien, Iran, Ägypten, Neuseeland
Gruppe H: Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien, Kap Verde
Gruppe I: Frankreich, Senegal, Norwegen, Gewinner internationales Play-Off 2 (Irak, Bolivien, Surinam)
Gruppe J: Argentinien, Österreich, Algerien, Jordanien
Gruppe K: Portugal, Kolumbien, Usbekistan, Gewinner internationales Play-Off 1 (Jamaika, Neukaledonien, Demokratische Republik Kongo)
Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana
